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「囡仔」做參選宣傳主題曲　蔡宗翰籲人權至上

▲選「囡仔」做參選宣傳主題曲，蔡宗翰籲希望結合所有挺台灣的朋友一起努力打造民主與自由的國家。（圖／記者林悅翻攝）

▲選「囡仔」做參選宣傳主題曲，蔡宗翰籲希望結合所有挺台灣的朋友一起努力打造民主與自由的國家。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

228事件發生至今75年，台南市議員參選人蔡宗翰車隊遊行，讓紀錄白色恐佈事件音樂「囡仔」傳唱鄉里之間，音樂人張睿銓創作「囡仔」這一首歌，紀錄當年國民政府落敗撤至台灣，軍隊挾武力在台歷史，當時經過日治的台灣已相當繁榮與教育基礎，許多台人菁英堅守美麗家園起來反抗，才發生228與白色恐佈慘劇。

蔡宗翰表示，「囡仔」用饒舌音樂風格呈現，台灣年輕的一代，雖然未親身經歷二次世界大戰的侵略戰爭，然而諸如中國、納粹等都是為了維護其政權，任意屠殺百姓、危害人權，造成人類浩劫。所以，不能忘記慘痛歷史的教訓，一定要重視人權，關懷生命。

蔡宗翰表示，「囡仔」這首歌紀錄228事件中，國民黨政府在台灣延續數十年間，白色恐怖執政下的種種侵犯人權的暴行逼供、冤獄、迫害言論自由，以及發生數起重大事件，用音樂傳唱這一段悲傷的歷史故事，為歷史留下見證。

蔡宗翰說，在俄羅斯侵入烏克蘭之際，蔡宗翰期盼戰爭能儘快結束，也希望經由這首歌曲帶出白色恐怖年代的錯誤雖可以原諒，但千萬不能忘記，更希望結合所有的朋友一起努力打造民主與自由的台灣。

蔡宗翰表示，目睹俄羅斯侵入烏克蘭，當聯合國討論對俄制裁案，中國選擇棄權，並與俄羅斯成為無限制夥伴關係，共同對抗西方國家，面對台海局勢，台灣人要有堅持民主自由人權至上的決心，共同抵抗中國共產黨的犯台舉措。蔡宗翰期盼烏俄戰爭能儘快結束，更希望經由「囡仔」這首獲獎歌曲，帶出白色恐怖年代的錯誤雖可以原諒，但千萬不能忘記，也希望結合所有挺台灣的朋友一起努力打造民主與自由的國家。

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