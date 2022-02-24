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阮哲夫被控殺祖母無罪　失蹤15年女友嬤痛哭：怎麼可能脫罪！

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲劉女阿嬤聽到阮哲夫被判無罪，痛哭表示「怎麼可能脫罪！那我孫女呢？」。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／彰化報導

15年前涉嫌中正大學劉姓女學生失蹤案的男子阮哲夫，被控殺害自己的郭姓阿嬤，遭檢方依殺害直系血親尊親屬等罪嫌起訴，台中地院24日判他無罪。劉女的87歲阿嬤聽到阮哲夫被判無罪，難過痛哭表示「怎麼可能脫罪！那我孫女呢？」阿嬤說，自己每天都等孫女回來，堅信孫女還活在世上。

對於阮哲夫被判無罪，劉女阿嬤完全不敢相信，「他（阮哲夫）阿嬤那條命案怎麼可能無罪，太奇怪了，他也真厲害」，話說到一半，劉女阿嬤難掩悲傷，搖頭嘆息。她說，曾見過阮哲夫兩次，當時阮還在念書，留著長髮，自己一點都不喜歡對方。

劉女阿嬤說，她當時就反對孫女跟他交往，希望孫女先大學畢業再說，如今15年過去了，孫女是24歲時失蹤，算來今年也已39歲，她每天都等著孫女平安回家，從未夢過孫女，因此她相信孫女還活在世上。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲劉女阿嬤堅信孫女還活在世上。（圖／記者白珈陽翻攝）

現年36歲的阮哲夫，於2007年就讀中正大學時與同班劉姓女同學交往，劉女在某天返回彰化老家為父親慶生後即告失蹤，至今已15年，仍然音訊全無。劉女家屬去年控訴凶嫌是阮男，彰化警方重啟調查劉姓女大生失蹤案，竟然發現阮男的郭姓阿嬤7年前也無故失蹤，經前往阮男住處搜索，在骨灰罐內查獲疑似阿嬤的假牙。

此外，警方還發現，阮男涉嫌殺害阿嬤後盜領312萬元存款，並偽簽阿嬤簽名，成功詐得130萬元保險解約金。

但阮哲夫始終否認殺人，辯稱阿嬤是無故失蹤，迄今不知下落，仍期待阿嬤有回來的一天，也不清楚是誰將阿嬤配戴的假牙放入阿公骨灰罐內。台中地院日前召開辯論庭時，遠在美國的阮男胞妹跨海以視訊方式作證，一一推翻哥哥供詞，還直指曾在哥哥的行李中發現人類的10多顆牙齒；但阮男仍極力否認殺人，表示妹妹一直在外工作，對家裡狀況不熟，而他行李中的牙齒則是他的智齒。

合議庭法官審酌，認為缺乏直接證據證明阮男殺阿嬤，阮被控殺害阿嬤部分判處無罪；至於盜領款這一部分，則依詐欺、偽造文書等罪將阮判刑3年6月。可上訴。

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