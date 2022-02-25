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國小女控阿公「幫擦藥」亂倫硬上　過程全「不記得」判無罪

▲桃園市林姓男子去年4月間與認識未久的12歲少女在其住處偷嘗禁果，隔月再度發生性行為，事後遭婦幼隊查獲報請偵辦。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲桃園一名阿公被孫女指控亂倫，阿公堅稱是為「擦藥」獲判無罪。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者蔡怡萍／桃園報導

桃園一名阿公被其孫女控告在她國小期間多次親吻嘴巴，撫摸胸部、下體，脫下她褲子強行猥褻，但阿公供稱是幫孫女擦皮膚藥才有肢體接觸，且之前與孫女媽媽有嫌隙，為了報復才唆使女兒誣賴自己，而法院調查時孫女說詞多不確定，親友老師的說法也不一致，無法認定阿公犯行，將阿公判決無罪。

判決書指出，這名7旬阿公被控從2015年，開始對其就讀國小1年級的孫女亂倫，以每年至少1次的頻率，不顧孫女抵抗強行摀住嘴，脫光其衣服，撫摸胸部、身體、生殖器，甚至在升上國中後還強制性交得逞，檢方調查後，依對於未滿14歲女子犯強制性交罪嫌，將阿公起訴。

阿公應訊時表示，他表示因孫女從小皮膚不好，持續看醫生擦藥，他只是為了替孫女擦藥才有掀起衣服、碰觸到身體的行為。更指出可能是因為先前孫女曾被其媽媽的男朋友侵犯，該事件導致對方被判刑後，自己而對法院提出停止女童媽媽的親權，對方可能因此挾怨報復教使孫女誣陷。

被害孫女接受調查時說法反覆、前後不一，僅就問題被動回答是否、有無，具體的案發日或時間都無法描述，只淡淡說「升國中的某天中午」，甚至對於重要的內心感受都說「時間太久、我不記得了」，證詞過於空泛，無所依據。

詢問孫女說過曾經有告知上述事件的學校老師，老師也回沒有聽她說過受侵害的事；孫女的姊姊跟弟弟雖然都供稱有看到或聽到其與阿公在床上，但說詞模糊不清、多有瑕疵，也無法視為有力的證據。

另一方面，法官發現孫女確實曾遭母親男友性侵，母親也遭停止親權，無法排除母親有找來兒子女兒陷害阿公的可能，且阿公跟孫女的測謊結果都是「無法鑑別」，因此認為阿公犯罪嫌疑不足，判決阿公無罪，全案可上訴。

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