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4度偷拍女雇主私密處還直播　惡劣看護判刑3月+驅逐出境

▲桃園市34歲印尼籍女看護，不滿罹患失智症雇主難以照顧，竟以手機偷拍其隱私部位與生活起居等，上傳至臉書供不特定人瀏覽，遭地院判刑後驅逐出境命運。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲桃園市34歲印尼籍女看護，不滿罹患失智症雇主難以照顧，竟以手機偷拍其隱私部位與生活起居等，上傳至臉書供不特定人瀏覽，遭地院判刑後驅逐出境命運。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名印尼籍女看護不滿失智者雇主照顧困難心生怨恨，從2019年4月起多處在桃園住處、雇主車上與雲林縣某地等處，以手機偷拍雇主臀部等隱私部位、用藥醫療情形，以及生活起居等非公開活動，並以直播上傳臉書方式供不特定人得以瀏覽；桃園地院法審理後依妨害秘密罪判處有期徒刑3月；並於執行完畢後驅逐出境。

檢警調查，34歲的印尼籍女看護受雇於照顧罹患失智症之女雇主，女看護認為女雇主照顧困難心生怨恨，竟在2019年4月22日晚間7時、同年月28日下午2時許、4時57分許、同年月29日上午9時許，分別在桃園市住處、雇主車上、雲林縣某地區等非公開場所，未經雇主與照顧女雇主同意，以智慧型手機攝錄公開活動、臀部等身體隱私部位，並偷拍雇主談論女雇主生活作息、病情、用藥等醫療情形相關談話，連結電腦設備後，以直播方式設定為公開方式上傳至臉書個人帳號播送，供不特定多數人見聞，雇主發現後向警方報案提告。

桃園地院審理時，印尼女看護坦承犯行，法官認為女看護犯行明確，依妨害秘密罪判處有期徒刑3月，如易科罰金，以1千元折算1日，並諭知於執行完畢後驅逐出境。

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