中科院採購艦載雷達拖2年　「買不到開關」代理商慘賠112萬

▲國家中山科學院採購艦載雷達「射頻高功率開關」標案，民間廠商得標後卻延遲2年餘未交貨，中科院提告求償，桃園地院判賠112萬元。（資料照／取自中科院官網）

記者沈繼昌／桃園報導

國家中山科學研究院2016年間採購艦載雷達的「射頻高功率開關」標案，由台灣某代理商得標後卻遲延533天仍未交貨，中科院依據採購契約提告求償違約金363萬元，代理廠商聲稱國防武器完全是「賣方市場」，美國原廠遲延才無能為力。桃園地院根據雙方採購契約內容，審酌廠商並非惡意、違約金計算比例過高等，判決代理商應給付中科院112萬餘元。本案還可上訴。

中科院主張，院方於2016年2月15日與得標代理廠商簽訂「射頻高功率開發及原型第2項」採購契約，依約分2批交貨，第1批履約期為2017年5月15日、總價1251萬2501元。第2批履約期則為第1批驗收合格後，經通知次日起360天內，總價為1498萬7499元。但代理商卻遲至2018年8月16日仍未交出第1批貨物，中科院同意延展至同年10月31日，並解除第2批合約，代理商仍無法履約，總計延遲交貨已533天，不同意再延展並解約，扣除已繳交履約保證金，要求繳付違約金362萬9999元。

代理商認為，採購標的屬於國防軍事科技，非台灣任何廠商所能研發，美國公司遲延導致代理商遲延交付貨物部分，自不應歸責於代理商。

代理商強調，射頻高功率開關涉及軍事用途，需經美國政府批准才能輸出，雖順利於2016年5月23日取得美國輸出許可，但美方公司遲遲無法測試完成，代理商也無能為力，只能六度申請延展交付期限，擔心影響國防安全需求，先將第2批契約合意解約，不料最後仍無法完成輸出。

桃園地院審酌雙方主張與採購契約，中科院同意多次延展，已有考慮採購交貨困難，而且代理商非惡意或故意延遲交付貨物，中科院也有英國廠商產品可用，而且合約違約金計算比例過高，扣除已繳交履約保證金，判決代理商應給付中科院112萬7499元，本案還可上訴。

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