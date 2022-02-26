幫男按摩驚見他手在下體狂動！女按摩師怒報警　淫客無罪理由曝

▲台中一名古姓男子前往按摩店按摩時，被女按摩師指控其趁機打手槍。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／台中報導

台中一名古姓男子去年1月前往北區某按摩店按摩，但古男卻在按摩過程中，趁機偷打手槍，被幫古男服務的女按摩師發現，當場怒報警提告。不過台中地院審理後，卻判古男無罪。

古姓男子去年1月20日晚間7時許，前往北區某按摩店進行掏耳與按摩穴道，但古男卻被幫他服務的女按摩師怒告公然猥褻，指控他在按摩途中趁機打手槍。

法院審理時，古男卻向法官堅稱，自己當時已進入深層睡眠，不知道自己做出這樣的行為，他是直到警方到場後才醒來，警方到場後也不斷叫他「先生、先生」，他才睡眼惺忪地醒來，會遭女按摩師怒控有妨害風化行為，可能是他因按摩而觸發的生理反應，是他本身無法控制的行為；古男也主張，何況按摩店需要預約才能進入，店內又是小套房，空間明顯無法一次容納多數人，並不構成刑法所規範的「公然」。

台中地院勘驗女按摩師證詞後發現，女按摩師指出按摩店為預約制，一次最多可同時服務2位客人，且從警方的密錄器畫面來看，也可以看見按摩店的位置位在公寓的3樓，並非一般路人經過可直接目視的1樓路邊店面，如未開門進入，尚難窺探店內情形，認為按摩店具一定隱密性，並不構成公然猥褻，而案發當時又僅只有女按摩師與古男2人，並無相關證據可以證明古男公然猥褻，判古男無罪，全案仍可上訴。