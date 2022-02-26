林佳龍中山大學演講暢談台灣新願景　避談未來動向

▲前交通部長林佳龍今天前往中山大學發表演說。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

前交通部長林佳龍今（26）日應中山大學校友會之邀，以「尋找台灣新願景」為由發表演說，他說，台灣目前許多領域都是歷史上最好的時機，政府將成立「數位新南向科技顧問團」，整合國安會、行政院等相關部會及地方政府政協助，並強調「智慧醫療」是台灣新神山；不過，對於自己未來的動向，林佳龍則沒有正面回應。

中山大學校友總會、高雄醫學大學校友總會主辦、中山大各校友會今日上午舉辦專題演講，邀請目前擔任無任所大使的林佳龍擔任主講人，包括中山大學校長鄭英耀、中山大學校友總會理事長黃烱輝、高雄醫學大學校友總會副理事長、前高醫大校長劉景寬、華人EMBA聯合會第三屆理事長陳正修等貴賓出席參加。

▲前交通部長林佳龍在中山大學發表專題演講。（圖／記者陳宏瑞攝）

中山大學校長鄭英耀指出，台灣中小企業如能加強合作培育人才，相信定能帶領台灣邁向新願景。

林佳龍一個多月前才出書「科技特派員」，書中記錄作者與12名科技業執行長與26六家優秀中堅企業關鍵對話，聚焦5加2產業創新計劃，期能攜手開創黃金縱谷科技新未來，獲得總統蔡英文、宏碁集團創辦人施振榮、聯華電子榮譽副董宣明智、國家發展委員會主委龔明鑫、大肚山產業創新基金會施茂林等人專文推薦。

林佳龍提出願景、服務、行動等創新領導概念，領導人應重視時間管理，共享資訊及件降低成本。啟動挑戰二0三二年計畫，涉及兩岸政治，擘劃台灣未來戰略願景。

林佳龍也舉例美國總統拜登任內提出推進自由開放印太地區、建立區域內外聯繫、推動區域繁榮、強化印太安全、建立氣候變遷、新冠肺炎等超越國界威脅能力等5大戰略，建議台灣應推動二次民主改革，落實國家正常化深化民主根基，推出數位民主治理與數位產業發展等台版印太戰略，促進國際合作。