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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

烏俄戰爭台灣學到什麼？　吳斯懷：所有國際聲援都是虛的

▲吳斯懷。（圖／記者李毓康攝）

▲吳斯懷。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

西方國家2月24日前多次調停烏俄危機，仍無法勸退俄羅斯總統普丁；而俄羅斯開戰逼近基輔後，國際仍僅祭經濟制裁，未有實際派兵軍援烏克蘭。國民黨立委吳斯懷26日指出，烏俄危機讓一直認為美國會派兵援台的民眾清醒，「所有國際聲援都是虛的，真正面臨戰爭沒有人會出手幫忙。」

吳斯懷今在臉書以「俄烏危機 台灣學到什麼？」為題表示，3個多月逐次增溫的烏俄危機，美國、北約、歐盟，德、法各國外交穿梭，嚴厲譴責、放話制裁，都無功而返，最終普丁打個國際級的擦邊球，先承認烏東兩國宣布獨立，繼而應兩國要求正式簽署協議，派兵入境「維和」，避開「入侵」烏克蘭的事實。

吳斯懷說，兩天來的軍事進展，烏克蘭獨自面對戰爭威脅，烏克蘭總統幾句話最讓我們感同身受，「慕尼黑會議中，北約沒有一個國家回應他加入北約的要求」；「戰爭開打後，美國及歐盟各國依然只會口頭聲援，沒有一個國家與烏克蘭站在一起，併肩作戰。」到現在才認清國際戰略的現實與殘酷，自己國家自己救才是硬道理。

吳斯懷認為，目前情勢發展，烏克蘭已經走向完全被動應對，只能看俄羅斯叫牌，要不要接受而已，沒有太多轉圜談判空間，在戰爭威脅下被迫上桌談判，能爭取多少籌碼？經濟制裁一波一波，實質效果如何大家都知道，各國以自身國家利益為主要考慮因素，步調自然不一，雷聲大雨點小是必然的走向。

對於台灣學到什麼？吳斯懷列了7點：1.所有國際聲援都是虛的，真正面臨戰爭沒有人會出手幫忙；2.阿富汗撤軍後，美國絕不會派軍隊介入他國戰爭，烏克蘭如是、未來台灣亦如是；3.打代理人戰爭最符合美國國家利益；4.一直認為美國會派兵援台的民眾終於清醒了。自己國家自己救，不寄望他國援助。

5.避戰是政府的重要施政目標，對話一定比對抗好；6.現在開始尋求對話機會，還能為台灣民眾爭取最大權益；一旦引發戰火，被迫上桌談判，還有多少籌碼可以談？7.以現有戰力對比，套用俄烏戰爭模式，我們有多少機會？

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