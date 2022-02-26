上海再發現3例來自台灣病例　近兩周已累計12例

▲上海浦東機場。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海市衛健委26日通報55例境外輸入確診病例及19例無症狀染感者，其中1例確診、2例無症狀感染者來自台灣。根據上海市官方數據，上海近兩周已發現12例來自台灣的感染者，除了1例為大陸籍船員外，其他11例均為台灣居民。

根據通報，確診的病例3為台灣居民，在台灣旅行，從台灣出發，於16日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

無症狀感染者1為台灣居民，在台灣探親，從台灣出發，13日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間例行核酸檢測異常。經排查，區疾控中心新冠病毒核酸檢測結果為陽性。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為無症狀感染者。

無症狀感染者2也是台灣居民，在台灣生活，自台灣出發，於19日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間例行核酸檢測異常。經排查，區疾控中心新冠病毒核酸檢測結果為陽性。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為無症狀感染者。

春節之後，上海陸續發現來自台灣的確診病例及無症狀感染者，最早的病例於12日通報，之後也陸續增加，兩周內已通報了12例，除了1例為大陸籍船員外，其他11例均為台灣居民。

另外，根據大陸衛健委通報，大陸31省25日新增93例本土確診，其中，內蒙古32例，其中呼和浩特市30例、呼倫貝爾市2例；廣東30例，其中東莞市19例、深圳市9例、珠海市2例；遼寧10例，均在葫蘆島市；廣西9例，均在防城港市；江蘇4例，均在蘇州市；雲南3例，其中臨滄市2例、紅河哈尼族彝族自治州1例；四川2例，均在成都市；北京1例，在朝陽區；黑龍江1例，在雞西市；福建1例，在廈門市。