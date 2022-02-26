終極制裁「把俄羅斯踢出SWIFT」！可能性大增　德義態度軟化

▲一旦基輔正式淪陷，西方國家可能就會祭出新一波制裁，其中便包括將俄羅斯踢出SWIFT。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯出兵攻打烏克蘭，全球各國為聲援烏克蘭，同時譴責俄羅斯的暴力行徑，因此紛紛祭出制裁，如今讓俄羅斯退出環球銀行金融電信協會（SWIFT）的聲浪更是越來越大。包含加拿大、美國、英國以及歐盟都在25日宣布，他們可能會採取行動，使得俄國被踢出SWIFT。

根據《路透社》報導，多名美國與歐洲官員透露，此前對於將俄羅斯踢出SWIFT持反對意見的德國與義大利，已經開始軟化態度，未來幾天很有可能就會改變立場。除此之外，加拿大、美國、英國以及歐盟都已經在25日表態支持將俄羅斯踢出SWIFT。

SWIFT是一種國際貿易的通訊措施，支援跨境支付，而跨境金融對經濟體尤為重要，因為從貿易、外國投資、匯款以及央行管理經濟，都需要仰賴跨境金融。因此讓俄羅斯退出SWIFT正是為了打擊該國貿易，使得俄國公司難以開展業務。

歐洲議會議長梅索拉（Roberta Metsola）表示，禁止俄國使用SWIFT很有可能成為新一輪制裁的一部份。德國作為歐盟內與俄國貿易往來最頻繁的國家，先前對此抱持反對立場，不過他們稍早軟化態度稱，將對此持開放態度，不過仍然必須考量到對於德國經濟的影響。

加拿大總理杜魯道則是強烈支持將俄羅斯踢出SWIFT。英國首相強生25日也呼籲北約成員國的領導人們立即採取行動，將俄國踢出SWIFT。歐盟高級外務代表豐特列斯（Josep Borrell）表示，有關於SWIFT議題，將於未來幾天內做出決定。

據悉，一名不願具名的美國官員稱，如果基輔正式淪陷，西方國家預計將再度對俄羅斯實施新一波制裁。而西方國家的官員都認為基輔可能在幾天內就會淪陷。

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