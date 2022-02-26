3歲女童遭餵毒竹筷刺腿凌虐慘死　狠母協助棄屍還求緩刑下場曝

▲女兒遭餵毒慘死，彭姓生母協助棄屍，遭判刑1年2月。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

南投2020年發生一起震驚社會的3歲彭姓女童遭母親同居陳姓男友凌虐餵毒致死案，一審依殺人等罪將陳男判無期徒刑，協助棄屍的蔡判1年2月，母親彭女則被判1年10月。彭女不服上訴要求緩刑，台中高分院以參與棄屍程度較低為由，撤銷一審判決，改判彭女1年2月；但合議庭認為她未盡照護女童責任，且案發後還援助陳男逃亡，因此不同意緩刑。可上訴。

一審判決書指出，彭女與陳男、蔡男是朋友關係，彭女於2019年與前夫離婚，獨自撫養年幼女兒，與女兒住在台中市北屯區；2020年1月起彭女與陳男開始交往，陳男多次前往北屯區住處過夜，也曾與女童獨處一室，彭女任由陳男單獨帶女童外出。

2020年2月14日起至6月4日止，陳男陸續在南投、台中等地毆打女童，造成其開放性顱骨穹窿、骨折、創傷性硬腦膜下出血、氣顱、頭皮撕裂傷、臉部擦挫傷等傷勢；有時又拿竹筷、針等尖刺物，再將女童上衣掀起至胸口、外褲及內褲退至膝蓋處，戳刺女童大腿，凌虐女童，使女童身體、精神承受極大痛苦。

2020年6月7日下午，陳男於台中市大里區新生路的承租套房內，餵食女童安非他命、FM2等毒品，致使女童呼吸功能抑制而窒息死亡，陳驚覺女童失去生命跡象，找來友人蔡男及彭女協助棄屍。彭女雖認為女兒死因有異，但擔心自己會因女兒死亡而負有刑事責任，因此協助陳男棄屍。

經檢察官於前年8月中旬接獲檢舉情資，乃於同年9月間指揮警方至北屯居住處及南投縣執行搜索，並於名間鄉某建物旁樹下發現彭姓女童遺體。一審依遺棄屍體罪將彭女判刑1年10月；陳男遺棄屍體罪判1年10月，合併殺人罪判處無期徒刑；蔡男遺棄屍體罪判刑1年2月確定。

▲女童遭凌虐餵毒慘死。（圖／資料照）

彭女提起上訴，指出她雖覺女兒死因有疑，但陳、蔡平常就有暴力行為，她與陳相處處於弱勢，礙於陳威脅如消息傳出去，將會對她家人不利，她為保護家人，才不敢讓家人知道，更不敢報警，女兒死亡後，她身心備受煎熬，3個月不敢回家，在外三餐不繼，也曾數度去祭拜女兒。

彭女懇請法官，她雖知情不報，但並無積極參與棄屍行為，且她是家中經濟支柱之一，家中尚有母親、2名幼子須扶養，請求從輕量刑，並給予緩刑宣告。

二審合議庭認為，彭女無積極參與棄屍行為，所犯遺棄屍體罪參與程度顯比陳、蔡為輕，而此部分陳被判刑1年10月、蔡1年2月，相比之下有違比例原則，因此撤銷改判。

至於彭女請求緩刑部分，合議庭認彭女未對女童善盡照護、教養責任，得知女兒死亡後任由陳、蔡處理女童屍體，甚至因畏懼刑事責任而在外四處躲避，同時與陳男保持聯繫，並給予陳男金錢援助，直至警方接獲檢舉，及蔡因良心不安始向警方提出自白書，提供女童受害情資，警方才因此尋得女童已腐化的遺體。

合議庭認為，彭女所為，已造成女童其他親屬終身難以抹滅之傷痛，且對社會治安影響甚鉅，經斟酌再三，不予宣告緩刑。