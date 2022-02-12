通訊行老闆「前任殺現任」！4煞球棒打爛他手腳　恐怖運屍畫面曝

記者陳雕文／新北報導

新北市中和莒光路一名3C通訊行老闆11日於店內遭4人持棒圍毆，手腳被打到皮開肉綻失去心跳，送醫後不治。警方花了10小時將犯嫌全數逮捕，並在板橋區的垃圾場挖出凹陷變形的鋁棒，與沾血的死者衣物，且凶嫌開車載死者就醫的畫面也隨之曝光。

▲警方拉起封鎖線調查案情。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，死者是34歲鍾姓男子，一個多月前開始在莒光路上的3C通訊行當老闆，但跟24歲詹姓前老闆疑似有金錢糾紛。詹男不滿，11日上午找了3男1女到場助陣，後來4名男子先把現場監視器毀壞，接著開始圍毆鍾男，疑因出手太重，導致鍾男倒地不起，當場失去心跳。

▲惡煞急忙將死者扛上車送醫。（圖／記者陳雕文翻攝）

眾人嚇一跳，只好趕緊將鍾男扛上車載到亞東醫院，並將相關證物棄置至板橋某處垃圾場。過沒多久醫院宣告不治並通報中和警方，警方立刻組成專案小組循線將動手的4煞，以及陪惡煞到現場的2女全數逮捕。

▲警方在垃圾場找出變形的鋁棒以及死者血衣。（圖／記者陳雕文翻攝）

詹男等人坦承犯案，並供稱是因為當初頂讓店面時，就跟鍾男就有嫌隙，近日雙方又發生口角，詹男才決定找人到店裡教訓，沒想到打出人命。警方訊後依傷害致死罪送辦。

▼24歲前老闆落網。（圖／記者陳雕文攝）





▼警方在垃圾場找出犯案凶器以及死者血衣。（圖／記者陳雕文翻攝）