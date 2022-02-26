大膽狂兵！電影系男想拍軍史片　從防毒面具偷到將軍兵籍資料

▲游姓男子在擔任馬防部駕駛兵期間，竟趁機竊走軍中機密文件資料。（資料照，與本案無關／軍聞社提供）



記者林冠吟／新北報導

新北一名游姓男子2017擔任馬防部駕駛兵，因對軍事歷史影片拍攝產生興趣，竟從小至防毒面具、防彈背心，大致國軍機密文件、人士聯絡資料，甚至是被軍方列為極機密的文件「固安作戰計畫」與將級人事資訊等23項文件偷走。新北地院審理後，依軍人竊盜等罪，判其應執行有期徒刑2年，緩刑5年，並須提供120小時之義務勞務。

原本從事電影電視相關工作的游姓男子，2017年時受徵召入伍，進入馬防部運輸排擔任駕駛兵，因其職業關係，同時也協助馬防部拍攝宣傳及紀錄影片，並在2018年時退伍，這段服役時間，也讓游男對於軍事歷史影片的拍攝產生相當濃厚的興趣。

退伍後的游男，也隨即進入國防部青年日報擔任記者，後續青年日報清點相關文件後，卻發現文件短少，報請憲兵隊進入游男家中搜索，未料竟在游男家中搜出軍備用品與軍中機密文件共23項。

細數游男偷走的物品中，小至防毒面具、防彈背心，大至從民國86年馬祖防衛令幹部手冊、近戰戰技手冊、馬祖防務指揮部單位主管、據點、觀測所電話表、民國89年國軍內部管理實務工作指導、人事設施圖，其中更赫然驚見曾被列為極機密文件，後於2017年解密的─「93年度固安作戰計畫」、機密文件後於2017年解密的「93年度戰鬥間人事作業程序」，還有至今仍為機密文件的將級人事資料─「謝嘉康兵籍資料袋」等。

新北地院審理後指出，審酌游男並無任何犯罪紀錄，素行良好，其僅因拍攝軍事影片需求，收集軍事資訊而犯罪，顯見其法治觀念淡薄，已影響部隊紀律與軍事機關對於軍事文件及物品之管控，審酌游男現為大學電影系學生，衡量其因一時失慮致罹刑章，惡性並非重大，經此次後應能有所警惕，信其無再犯之虞，依現役軍人在營區竊盜等共9罪，判游男有應執行有期徒刑2年，緩刑5年，並須提供120小時之義務勞務。