陸軍砲長騙20歲女兵「有空拍機！快躲起來」　下秒拉進庫房性侵

▲馬防部某連隊上士砲長趁九三軍人節在營休假，竟在庫房性侵20歲女兵...（示意圖／取自123RF）

記者柯沛辰／綜合報導

陸軍馬防部某連隊一名上士砲長覬覦20歲女兵美色，去年趁九三軍人節在營休假，指派女兵到人煙稀少的道路打掃，再趁獨處將人強拉到庫房，逼女方幫他口交。女兵不從緊閉雙唇，怎料竟遭粗暴性侵。事件曝光後，該名上士相當懊悔，因為服役21年，再過半年就能退伍，但仍被依強制性交罪判刑2年，緩刑5年。

根據判決書，男子擔任馬防部某連隊上士砲長，去年9月以值星官身分，指派一名20歲女兵到人煙稀少的道路打掃。之後，他藉巡視獨處機會，先是謊稱該區域有不明空拍機飛過，要求女兵先躲到草叢待命、避免被發現，接著確認四下無人後，竟將女方強行拖進軍中庫房，並從後壓制在地。

女兵一時不備，整個人坐倒在地，並被上士以單手環繞頸部的方式勒住，動彈不得。隨後，上士強行將女兵頭部往後扯，一邊強吻女方，一邊搓揉胸部。女兵頻頻反抗「我覺得這樣不好」、「不要！」但上士充耳不聞，還掏出下體，強逼女兵口交。

女兵不從，緊閉雙唇，隨即遭男方強行脫去褲子，並從後強壓性侵，導致女方下體撕裂傷。上士逞慾後，命令女兵自行用衛生紙擦拭精液並整理衣物，又見女方手臂遭大量蚊蟲叮咬，便叮囑其回去營區擦藥。

女兵返回部隊後，見林姓排長準備離開營區，立刻上前表示有事要報告，隨後放聲大哭。林姓排長不明所以，見女兵身上有雜草、泥屑，察覺情況有異，立即安撫並追問緣由。女兵娓娓道出受害經過，隨後在林姓排長陪同下向長官報告事發經過，並前往連江縣立醫院驗傷、報警。

男子眼見紙包不住火，對犯行坦承不諱，且由於犯案時是現役軍人，犯軍法受軍事裁判，然而現在並非戰時，因此依軍事審判法第1條第2項第1款規定，依刑事訴訟法規定追訴、處罰，由福建連江地方法院審判。

男子出庭時表示，他軍旅生涯至今21年，案發時只剩半年即可退伍、相當懊悔。法官審理時，審酌女兵提供現場照片、Line對話截圖、驗傷報告等，認定男子明知留守值星官職責，卻性侵同連資淺女兵，未能尊重他人性自主權，應予非難。

不過，法官考量被告沒有前科，犯後坦承犯行，具體展現歉意與彌補賠償，履行調解內容完成，且已遭國防部除役，加上被害女子同意法院宣告緩刑，所以衡酌上述被害人意見後，於今年1月28日依故意犯強制性交罪判處2年有期徒刑，緩刑5年，期間付保護管束，須於2年內完成240小時的義務勞務。

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