高雄女ATM存款失敗　3萬3誰拿走？排她後面的判無罪

▲婦人提款機存款失敗遭取走。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名翁姓婦人到超商利用ATM存款3萬3000元，但因鈔票張數超過ATM能接受的數量被吐出，翁婦沒注意就離開，排在後方的王姓男子將3萬3000元「一併取走」，被翁婦提告，王男在警詢時坦承拿走這筆錢，到了地檢署卻翻供，表示「不記得」，但仍遭起訴。法院審理認為，檢方所提的證據及論述僅能證明翁婦存款交易 失敗，鈔票遭人取走，但無法認定是王男取走，因此判王男無罪。檢方對於判決不服，已提起上訴。

判決指出，翁姓婦人是在2020年6月15日上午7時許到超商ATM存款，第一次存1萬5000元成功，第二次存3萬3000元時，機器出現超過限額的通知（無卡存款一次僅能存3萬元），翁婦沒注意按了確認就轉身離開。

排在翁婦後方的王姓男子接手操作ATM，這時翁婦才發現銀行沒透過手機通知她入帳3萬3000元，於是回頭到ATM察看，發現3萬3000已經不翼而飛，再向銀行確認後，也確認錢沒有存入，於是報警處理。

王男在警詢時坦承在領錢時，有將翁婦的3萬3000元「一併拿走」，領完錢交給友人後，友人告訴他那天帳務有多3萬元，但到了地檢署，王男又翻供否認，但仍被檢察官依侵佔罪嫌提起公訴。

高雄地院審理時，王男辯稱在警詢，他先表示不記得，但員警要他回答有無，才會說「有」，但他當時服用安眠藥昏昏沉沉的，友人對帳有多3萬元，但是不知道是哪一天多出來的，且無法傳友人到庭作證。

但法官審理認為，翁婦發現存款沒存入後，王男仍在現場操作ATM，她竟沒向王男確認？且翁婦操作的過程與一般ATM機台操作者，會於交易完成後，確認交易完成後才離去的常情不符，很難認為翁婦指控的存錢時後面有外人，距離太近、不安的說法為真，加上又沒有ATM機台監視器錄影畫面可佐證。

法官認為檢方所提的證據及論述，僅能證明翁婦存款交易失敗，鈔票遭人取走，但無法認定究竟是翁婦自行取走或王男所取走，因此判王男無罪。

檢方在接到判決書後，認為翁婦確實將3萬3000元遺留在ATM中，而王男是緊接著使用機器的人，當然是王男取走，但法官卻判無罪，稍嫌草斷，因此提起上訴。