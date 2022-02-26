他分析美不出兵援烏的10個理由　嗆「今日烏克蘭明日台灣」的人是懦夫

▲烏克蘭港口城市馬立波（Mariupol）遭俄軍空襲。（圖／達志影像／美聯社）

政治中心／台北報導

俄羅斯進攻烏克蘭震撼國際，自由世界憂心此舉恐加劇台海衝突的可能。面對「今日烏克蘭，明日台灣」說法，民進黨基隆市議員張之豪批評，講這句話的人根本無知，是懦夫、是蚌殼附著的細菌，最不需要疑美論的借題發揮；此外，張之豪也羅列為何美國不出兵烏國的10項個人見解。值得一提的是，張還稱烏克蘭前親俄總統亞努科維奇，是「烏克蘭馬英九」。

張之豪25日晚間在臉書，以「美國為何不出兵？」、「烏克蘭基本資訊」、「烏克蘭政治」、「結論」等4部分，談論烏克蘭及烏俄戰爭對台灣的影響。對於美國為何不出兵？張指出，一、為何有北約組織？就是因為美國要扶植歐洲盟友有自主協防歐陸戰場的能力；二、烏克蘭有事，就算要有人出兵，也是北約優先。

三、美國出兵，就是美俄直接熱戰，除了大家都不想要的核戰風險外，更將把美國拖住未來的幾個十年，無暇管其他區域（我就是在說台灣）；四、美國的國家核心利益，不在烏克蘭；五、美國的國家核心利益，在東亞。

六、美國民意贊成為烏出兵者，26％；七、美國贊成為台出兵者，50％。而且，還在穩定增加中；八、俄羅斯對烏克蘭，就是侵略併吞行為；九、要和平，很簡單，跪下就有，但烏克蘭人沒有這麼輕易就放棄。（感謝許多朋友補充，其實跪下不一定換來和平，但一定換來任人宰割的命運）。

十、任何在這時候說美國沒道義不可信、為俄羅斯講話、要台灣別惹中國、喊給他和平其餘免談，你都可以想想，他在幫誰講話。最後他還總結，簡單來說，美國如果派兵到歐陸戰場，無暇顧及台海，對台灣來說，這是好事嗎？

談及說「今日烏克蘭，明日台灣」的人，張之豪批評，10人裡有9人根本不知道烏克蘭是圓的還是扁的，對烏克蘭無知、對俄羅斯無知、對美國無知，對台灣也無知。他根本不知道自己在講什麼，他只想跟著中國恐嚇台灣，因為他就是個懦夫，他一輩子都不曾為任何正義、真理，這樣的東西，起身捍衛過。他以為他是「鷸蚌相爭，漁翁得利」裡的那個漁翁，但是，他其實是鷸腳爪上的污垢，是蚌殼附著的細菌。

張之豪說，現在烏克蘭正在英勇抵抗外來者的併吞，我們作為個人，可以為他們祈禱，作為國家，可以對俄制裁。最不需要的，就是統派的酸言酸語。最不需要的，就是疑美論的借題發揮。

值得一提的是，張之豪談論烏克蘭政治時，認為被人民推翻的親俄總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）是「烏克蘭馬英九」。