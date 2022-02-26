樓上洗車樓下分裝　保險箱藏千包毒咖啡...警攻堅逮7人

▲警方以破壞器材攻堅地下室鐵門。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

25歲黃姓男子在桃園區天祥五街以經營的洗車場為掩護，實則在地下室內部進行毒品分裝，經警方長期監控，25日深夜見時機成熟，持搜索票進行攻堅，並以撬開堅閉地下室鐵門後，一舉查獲6人及大量毒品及現金，全案警詢後依法將黃男等7人，移請桃園地檢署偵辦。

▲並迅速制伏地下室內6人。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局埔子派出所在2月初接獲情資，指稱桃園區天祥五街由黃姓男子所經營的洗車場出入複雜，內部疑似暗藏毒品分裝場，立即由偵查隊、埔子派出所及同安派出所組成專案小組，進行長期監控蒐證。

▲▼並撬開保險箱起出大量毒品。（圖／桃園警分局提供）

昨日23時見時機成熟，立即進行查緝攻堅，現場先將黃男控制並出示搜索票，員警聽到地下室發出聲響，但他卻推稱不知情，員警馬上進行攻堅破門，衝入地下室內，現場查獲6人(5男1女)，搜查時黃男刻意使保險箱上鎖，經員警以工具強力撬開，發現內藏大量毒品(毒品咖啡包1千1百餘包、毒咖啡原料1千2百餘公克、二級與三級毒品混合物2百餘公克、愷他命2百餘公克及彩虹菸2袋)，現場另查扣現金、磅秤、分裝袋、封膜機等物品一批，全案警詢後依法將黃男等7人，移請桃園地檢署偵辦。

▲查獲毒品分裝器材和不法所得。（圖／桃園警分局提供）

桃園市政府警察局局長陳國進獲知後，立即偕同義勇刑警大隊長吳裕松、埔子派出所警友站等人員到桃園分局頒發獎勵金，肯定同仁勇於打擊犯罪，有效淨化轄區治安，期望可以再接再厲，積極取締不法，給民眾一個安居樂業的生活環境。

▲警察局局長陳國進偕同義勇刑警大隊長吳裕松、埔子派出所警友站等人員到桃園分局頒發獎勵金。（圖／桃園警分局提供）