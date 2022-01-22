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透天厝製毒一條鞭　警查獲206株大麻如入原始叢林

▲警方特勤人員架铝梯攻堅大麻製毒民宅。（圖／龍潭警分局提供）

▲警方特勤人員架铝梯攻堅大麻製毒民宅。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

38歲黃姓男在彰化市承租透天民宅栽種大量大麻，桃園龍潭警分局偵查隊21日拂曉出擊，配合特勤警力全副武裝架鋁梯攻堅，現場不費一槍一彈順利的壓制集團黃嫌等3人，現場並起獲大批二級毒品大麻植株206株、大量大麻成品及製造栽種工具1批。

▲▼逮獲黃姓主嫌等3人及大麻活株。（圖／龍潭警分局提供）

▲▼逮獲黃姓主嫌等3人及大麻活株。（圖／龍潭警分局提供）

▲▼逮獲黃姓主嫌等3人及大麻活株。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭警方日前在彰化縣查獲二級毒品大麻栽植場案件，經組成專案小組持續蒐報向上溯源，發現居住於彰化縣的黃姓男子等人於有種植及販售大麻毒品集團情事，報請桃園地檢署月股李佩宣檢察官指揮偵辦，經警方長期運用科技偵查犯罪技術，確認嫌犯在其彰化承租的透天住宅房間內栽種大麻，專案小組成員於昨日持臺灣桃園地方法院搜索票、臺灣桃園地方檢察署拘票，會同本局刑事警察大隊科技偵查隊、桃市特勤中隊共同南下。

▲及種植大麻所需之製造工廠設備等相關犯罪證據。（圖／龍潭警分局提供）

▲及種植大麻所需之製造工廠設備等相關犯罪證據。（圖／龍潭警分局提供）

警方專案小組為掌握案件時效，漏夜南下馳赴彰化查緝，在天未亮之際拂曉出擊，見時機成熟由桃園市警察局特勤警力全副武裝架鋁梯攻堅，不費一槍一彈順利的壓制集團黃姓主嫌，集團成員何嫌(18歲)、陳嫌(45歲)等3人。

現場查獲二級毒品大麻植(活)株166株、大麻幼苗植(活)株40株、大麻種子1包（260顆）、大麻成品1盒（1943.5公克）、乾燥大麻花1包（181.5公克）、乾燥大麻花成品1罐（117公克）、乾燥大麻葉1包（407公克）、廢棄大麻植株1包及種植大麻所需之製造工廠設備等相關犯罪證據，經詢黃等3嫌均坦承不諱，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，對於黃嫌販毒集團販賣毒品對象以及毒品流向部份，警方仍積極持續追查。

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