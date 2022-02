烏克蘭「嬰兒奇蹟照」曝光！孕婦逃至地鐵站分娩　新生命感動全網

▲俄軍入侵烏克蘭首都之際,一名嬰兒在基輔地鐵站出生。(圖/翻攝自Telegram/Kievmap)

記者張寧倢/綜合報導

烏克蘭首都基輔遭俄軍坦克壓境,許多居民連夜逃離家園,躲在地鐵站與防空洞尋求庇護。然而,據BBC報導,網路通訊軟體「Telegram」稍早流傳出一張新生兒的照片顯示,一名逃難的孕婦被迫在地鐵站分娩,值得慶幸的是,她最終順利產下一名寶寶。感動不少網友,有人感慨地說,「這孩子值得自由的未來。」

報導指出,基輔24日遭受空襲以來,居民們紛紛開始收拾家當,攜家帶眷逃至城市的地鐵站,目前列車仍然保持開放,各個站點、月台都容納了不少民眾,這些逃難的人民持續利用網路通訊軟體「Telegram」向外界溝通。

數小時前,Telegram上一個公開群組傳出消息指,當地一名孕婦逃難到地鐵站後,被迫在現場分娩,所幸最終她生產順利,眾人在逃難之餘,一同迎接新生命的誕生。

網友James Metcalfe將消息轉發至推特聲稱,這名女嬰被命名為米婭(Mia),她25日晚間在基輔地鐵站出生的同時,這個城市正面臨獨裁暴政侵襲,「她值得擁有一個自由的未來。願上帝保佑她,保佑今晚的烏克蘭。」

She deserves a future of freedom. Baby Mia, born tonight in a Kyiv metro station whilst tyranny attempts to rain down on the city. God bless her, and Ukraine tonight. pic.twitter.com/0yv0VDoMlH