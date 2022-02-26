烏克蘭「嬰兒奇蹟照」曝光！孕婦逃至地鐵站分娩　新生命感動全網

▲俄軍入侵烏克蘭首都之際，一名嬰兒在基輔地鐵站出生。（圖／翻攝自Telegram／Kievmap）

記者張寧倢／綜合報導

烏克蘭首都基輔遭俄軍坦克壓境，許多居民連夜逃離家園，躲在地鐵站與防空洞尋求庇護。然而，據BBC報導，網路通訊軟體「Telegram」稍早流傳出一張新生兒的照片顯示，一名逃難的孕婦被迫在地鐵站分娩，值得慶幸的是，她最終順利產下一名寶寶。感動不少網友，有人感慨地說，「這孩子值得自由的未來。」

報導指出，基輔24日遭受空襲以來，居民們紛紛開始收拾家當，攜家帶眷逃至城市的地鐵站，目前列車仍然保持開放，各個站點、月台都容納了不少民眾，這些逃難的人民持續利用網路通訊軟體「Telegram」向外界溝通。

數小時前，Telegram上一個公開群組傳出消息指，當地一名孕婦逃難到地鐵站後，被迫在現場分娩，所幸最終她生產順利，眾人在逃難之餘，一同迎接新生命的誕生。

網友James Metcalfe將消息轉發至推特聲稱，這名女嬰被命名為米婭（Mia），她25日晚間在基輔地鐵站出生的同時，這個城市正面臨獨裁暴政侵襲，「她值得擁有一個自由的未來。願上帝保佑她，保佑今晚的烏克蘭。」

She deserves a future of freedom. Baby Mia, born tonight in a Kyiv metro station whilst tyranny attempts to rain down on the city. God bless her, and Ukraine tonight. pic.twitter.com/0yv0VDoMlH — James Metcalfe (@MrJMetcalfe) February 25, 2022

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