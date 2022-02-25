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被俄軍轟到怕！烏國民眾塞爆地鐵站躲地底過夜　外媒：像回到二戰

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯對烏發動攻勢已進入第2天，烏克蘭首都基輔至今已多次傳出爆炸巨響，北邊的車諾比核電廠和安托諾夫機場也相繼失守。24日晚間，不少民眾因為擔心俄軍會趁夜發動空襲，紛紛躲到地鐵站和防空洞過夜，首都街頭空無一人。外媒聲稱，這樣的末日景象讓人想起二戰爆發時，英國人擠滿地鐵尋求庇護的慘況。

據《每日郵報》報導，由於擔心俄軍在夜間襲擊首都，基輔在24日晚間響起了空襲警報，而驚恐的民眾則慌忙地逃入附近地鐵站和防空洞尋求庇護。從現場畫面可見，民眾手拿著包成一袋一袋的家當，拖兒帶女地在夜幕中逃生；他們有的正扛著沉重的嬰兒車，也有的正抱著自家的寵物貓。

▲▼烏克蘭民眾在地鐵站過夜。（圖／翻攝自推特）

▲烏克蘭民眾在地鐵站過夜。（圖／翻攝自推特）

一名女子在接受CNN記者採訪時表示，由於時間十分緊迫，因此她只來得及帶走一些必需品，「我身上現在只有一些文件和現金，我覺得現金現在很重要，因為我不確定我們是否還能使用信用卡，我還有一輛車，但我也無法確定現在在烏克蘭開車是否還安全」。

烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）也爆發了類似的逃難潮。市長特雷科夫(Ihor Terekhov）表示，由於俄軍的坦克已開進哈爾科夫街頭，因此哈爾科夫的民眾都躲入地鐵站內，「地鐵站現在已成為當地最安全的地方」。

報導稱，烏克蘭目前大批人潮睡在地鐵站的末日景象無法不讓人們聯想到1940年代二戰爆發時的慘況。當時，德國納粹對英國發起了一連串的轟炸，導致許多倫敦居民只能連夜奔向地鐵站尋求庇護。

▲▼俄軍夾攻烏克蘭路線圖。（圖／林宜潔製）

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