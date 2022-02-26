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App Store比Google Play更吸金！　最受歡迎前三名App大公開

▲安卓與蘋果用戶喜愛App大不相同。（圖／取自MacRumors）

▲安卓與蘋果用戶喜愛App大不相同。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

根據分析公司Sensor Tower的一份新報告，2021 年手機、平板上排名前 100 位的非遊戲App的消費者支出比去年同期增加 41%，達到 183 億美元，折合新台幣約5265億元，高於 2020 年的 130 億美元。

與往年一樣，App Store比 Google Play的消費者花費更多錢在App上。2021 年App Store 中排名前 100 的非遊戲訂閱應用收入為 135 億美元（約新台幣3780億元），年增31%。

相對地，全球消費者在 Google Play上排名前 100 的App上花費了 48 億美元（約新台幣1344億元），比 2020 年的 27 億美元增長了 78%。

排名前 100 的App在 App Store 上創造了 60 億美元（約新台幣1680億元）的收入，比2020年的 45 億美元增長 33%。消費者在 Google Play 上的支出約為 25 億美元（約新台幣700億元），比 2020 年的 14 億美元增長了 79%。

根據資料顯示，最受歡迎的App在App Store與Google Play中排名不相同，其中App Store排名前三名為YouTube、Tinder、Disney+，而在Google Play的排行中，前三名則是Google One、Disney+、HBO Max，可以顯示串流影視App為安卓用戶十分需要的功能。

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