228假期不塞車！1968 App有隱藏功能　算出連假「最佳上路」時段

▲高公局1968 App提供行車時間預測，民眾可參考建議時間再出發。（圖／高公局提供）

記者許維寧／台北報導

2月26日至2月28日為今年228連續假期，交通部高公局呼籲民眾，26、27日以南向交通為主，建議西部國道用路人下午再出發，28日則以北向用路人為主，建議南部民眾、國五用路人可以上午啟程，中部民眾建議中午上路。民眾也可使用高速公路1968 App使用時間預測，參考當日最佳以及不建議出發時間。

228連續假期將至，高公局今天表示，「高速公路1968」App設有「時間預測」功能，提供未來日與即時旅行時間預測服務，並於「首頁／自訂推播」提供「旅行時間訂閱」推播服務。

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高公局建議，民眾連假出遊可先利用時間預測功能，可查詢未來100日內國道行車時間預測，可比較選定起終點交流道於預計出發時間前1小時及後2小時內的預測行車時間，系統還會建議當日最佳與不建議的出發時間供駕駛人參考。

高公局也指出，出遊前也可透過「即時規劃」時間預測服務，查詢當下選定起終點交流道的行車時間，包含預計行駛時間、各路段行車速度、即時影像及天氣資訊，讓用路人評估是否改道；此外，國道通勤上班族更可透過「首頁／自訂推播」開啟「旅行時間訂閱」，於選定起終點交流道及推播時間後，系統即會於該時段自動查詢並推播該路段行車所需時間之查詢結果供參。

高公局亦提供連假期間國道不塞車時段：

一、2月26日及27日南向：西部國道用路人，請多利用12時後出發；國5用路人多利用17時後出發。

二、2月27日及28日北向：南部地區用路人請利用上午9時前出發，中部地區用路人請利用12時前出發；國5用路人可多利用上午9時前出發。