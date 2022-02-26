藝術雜誌《生活工藝誌》創刊　封面人物詹宏志分享「宴客美學」

▲《生活工藝誌》創刊發行，專訪前國策顧問暨PChome集團董事長詹宏志（下同）。（圖／國立工藝研究發展中心提供）

記者高堂堯／南投報導

長期關注報導台灣藝術、工藝發展的藝術家出版社，日前推出全新期刊《生活工藝誌》，創刊號封面人物為前國策顧問暨PChome集團董事長詹宏志，專訪介紹他如何結合閱讀、旅行和美食中展現工藝之心，以及其獨到的「宴客美學」，也設計「宅家好生活」等主題，請空間設計師等專家分享現代居家空間如何與自然緊密相連。

藝術家出版社社長何政廣表示，當前社會大眾對於生活美學、在地風土、動手體驗等各面向的接受度和了解需求，都更加多元廣泛；《生活工藝誌》是一本以描繪生活工藝為主題的雜誌，核心宣言是「Craft for All」，希望以更貼近、觸動讀者生活感受的素材，讓工藝閱讀成為心靈紓壓、親近生活美的選項之一，滋長出有工藝相伴的日常生活。

《生活工藝誌》創刊號專訪PChome集團董事長詹宏志，介紹他如何用將工藝精神融入閱讀、旅行和美食等生活細節，另在宴客經驗值越發累積時，也琢磨出一番屬於自己的宴客美學：「大盤子很重要，並不是要把菜放滿，大盤子具戲劇性和節慶感，是氣氛營造的要角。」

另於本季主題「宅家好生活」裡，則邀請「新老手都市/建築/空間設計工作室」邱一珊、「日作空間設計」黃世光2位空間設計師，暢談現代居家空間與自然緊密相連的設計觀點；「地下卉社」創辦人除分享植物盆器設計時所應考量的使用者經驗，也告訴大家都市生活養植的小撇步；工藝家陳治旭則分享物品如何透過從工具到材質的小改造，創生更多的二次利用價值的心法。

國立台灣工藝研究發展中心張仁吉主任提到，《生活工藝誌》連結生產端、消費端的不同觀點，融合自然、平衡、寬容、希望與生命力的核心價值，用最輕鬆的筆調書寫工藝的種種，也期待讀者以最無負擔的方式閱讀工藝，目前於五南文化廣場、網路國家書店以及各大書店皆有販售，歡迎民眾進行選購。