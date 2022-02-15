批「科學城」賣股涉弊挨告　黃國昌諷何煖軒證明真的有「喬」

記者黃哲民／台北報導

前立委黃國昌去年在臉書PO文，指華航前董事長何煖軒於任內，出售華航持有的「科學城物流」公司26%股權，最後流入具有陸資色彩的嘉里大榮物流手中，且總統府國策顧問秦嘉鴻與時任民進黨秘書長洪耀福，也介入「大喬特喬」，何煖軒告黃國昌求償100萬元並要求下架PO文，台北地院今開庭，卻出現一份2017年的股權交易案說明書，黃國昌認為，華航應該解釋清楚，當年這件股權交易案，對國家造成多大的傷害。

▲前立委黃國昌因指稱華航賣「科學城」物流持股涉弊，被時任華航董事長何煖軒求償100萬元，他反用對方所提文件，認為「真的有喬」。（圖／記者黃哲民攝）

黃國昌去年（2021年）7月在個人臉書《國昌調查局》PO文與上傳影片，以《誰讓國家科學城淪為官商勾結犧牲品》為題，指何煖軒2017年一口氣把華航持有的「科學城」物流26%股權，賣給仰德集團旗下的新竹物流，事先沒經過華航董事會或審計委員會審查同意，何煖軒退休後，2019年轉任仰德集團總顧問。

▲前立委黃國昌因指稱華航賣「科學城」物流持股涉弊，被時任華航董事長何煖軒求償100萬元，他反用對方所提文件，認為「真的有喬」。（圖／記者黃哲民攝）

黃國昌質疑，「科學城」物流最初由台糖、華航與新竹貨運等民股合資成立，泛公股持股過半，目的是確保國內半導體與光電業運送安全及成本，但2017年股權變動後，短短2年，具有陸資色彩的嘉里大榮物流就掌握「科學城」60%股權，包括華航釋出的股權，嘉里大榮成為「科學城」最大股東，台灣科技業營業機密恐將因此外流。

黃國昌並指總統府國策顧問秦嘉鴻與時任民進黨秘書長洪耀福，介入這件股權交易案「大喬特喬」，何煖軒還派人參加秦、洪召集的「喬事大會」，黃國昌認為，這件股權交易案涉及官商勾結。

何煖軒3人都否認不法，要求黃國昌下架PO文與影片，黃國昌沒理會。洪耀福另案控告黃國昌涉嫌妨害名譽，仍在偵辦，本案則是何煖軒提起民事訴訟，要求黃國昌賠償100萬元與撤下PO文及影片。

北院前次開庭審理，黃國昌指稱已向檢方提交相關事證，強調本案絕對不是正常的股權交易，黨政高層如何介入、怎樣犧牲納稅人與國家的利益，「必須有人負責」。北院今開庭審理時，何煖軒沒到庭，委任律師提出2017年華航內部製作的《科學城物流公司股全案-相關背景說明》，強調交易案事先都經過華航董事會與審計委員會同意。

▲前立委黃國昌因指稱華航賣「科學城」物流持股涉弊，被時任華航董事長何煖軒求償100萬元，他反用對方所提文件，認為「真的有喬」。（圖／記者黃哲民攝）

黃國昌反問何煖軒從華航退休後，怎能取得華航內部文件，且這份文件製作人僅用「BZ」代號，應查明真實身分是誰，黃國昌更指這份文件足以證明他認為「科學城」股權交易案，是政治人物預先介入「喬」出來的結果，因為這份文件完成時，華航還沒徵詢同為大股東的台糖，要不要對「科學城」股權行使優先購買權。

黃國昌並聲請傳喚秦嘉鴻作證，法官諭知下次於今年5月9日開庭。黃國昌庭外受訪指出，何煖軒提出本件可笑的訴訟，還提出文件，證明華航跟仰德集團私下早就喬好，每股20.5元轉讓「科學城」股權，但媒體當時追查，相關當事人都否認或沉默。

黃國昌強調，本件股權交易案如他所說，是精心設計、先射箭再畫靶的產物，他認為華航應說明為何內部文件會交給已退休的何煖軒，並解釋清楚，當年這件股權交易案，對國家造成多大的傷害，黃國昌表示，今上午已提供資料向士林地檢署告發，涉及偵查不公開，不便透露詳情。