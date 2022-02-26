「卡娜赫拉」無人機秀紅回日本作者也分享　南投縣府盼代言燈會

▲南投燈會因「卡娜赫拉的小動物」無人機表演紅回日本，獲作者本人肯定。（圖／翻攝卡娜赫拉推特）

記者高堂堯／南投報導

日本知名貼圖品牌「卡娜赫拉的小動物」，在南投燈會夜空大放異彩，擁有42萬社群媒體粉絲的卡娜赫拉（Kanahei）「本尊」看到相關畫面後，高興地在推特留言「很想親眼看到」，也引發網友瘋傳；縣政府表示，明年剛好是兔年，希望邀請卡娜赫拉親自來台參加燈會，為南投觀光代言。

為期近一個月的2022南投燈會剛結束不久，縣府估計吸引近360萬名遊客前往參觀，特別是以無人機秀和日本知名貼圖品牌「卡娜赫拉的小動物」結合，讓貼圖人物「P助與粉紅兔兔」在夜空中揮動雙手、隨著音樂向所有觀眾打招呼，不僅吸睛，更創造網路上的話題聲量，連作者卡娜赫拉也發現她的作品在南投的天空發亮。

▲▼南投燈會今年首推「卡娜赫拉的小動物」無人機表演，現場和網上都佳評如潮。（圖／南投縣政府提供）

卡娜赫拉日前在其推特（Twitter）專頁上分享南投燈會無人機演出影片，興奮表示「非常希望能夠親臨現場近距離觀賞」，網友「讚」聲連連並大量分享，不但讓台灣和日本的朋友們有了更多共同的話題，也為南投燈會做了一次國際宣傳。

南投縣長林明溱表示，在燈會籌備期就很期待這次和「卡娜赫拉的小動物」的合作，更希望未來疫情解封、全世界回歸正常生活後，能邀請作者本人造訪南投，賞美景、吃美食，透過藝文活動交流，開創更多文化合作的機會和觀光旅遊的亮點。