就在今晚！虎爺怒吼無人機展演加碼最長煙火彩蛋　將祭三階段交管

▲台灣燈會無人機展演加開場次。（圖／取自高雄市政府網站，下同）



記者賴文萱／高雄報導

2022台灣燈會在高雄，其中1500台無人機展演成為最夯話題，每個場次都人潮爆滿。由於上周六（2/19）場次因天氣影響而延期，今（24）日晚間特別加開一場「高雄市民日」，市府更特別公開彩蛋，將加碼唯一一場最長時間煙火展演，施放最大口徑16吋煙火，另將祭三階段交管，民眾可搭大眾運輸前往。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣燈會無人機展演，今晚特別加開高雄市民場。（圖／記者賴文萱翻攝）

「2022台灣燈會」在高雄，本次高雄市政府特別邀請國際藝術家設計無人機演出，利用1500架無人機搭配虎年意象，在夜空中排出動態虎爺、鯨魚等圖案，自2/9首度登場就引爆話題，每個展出場次都備受關注。

▲1500架無人機在夜空中排列出虎年意象圖案。



而先前受到天氣影響取消的2/19場次，特別移至今晚9點45分展演，特別加場為高雄市民日，除了有精采的無人機，市府更公布專屬彩蛋，將施放本次燈會最長時間的煙火展演，且為最大口徑16吋的煙火。

▲▼台灣燈會無人機展演最後加場，展演期間將祭三階段交通管制。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，高雄市交通局因應人潮，在2月24日至27日無人機展演期間，也啟動三階段交通管制措施。五福路24日管制時間延後到20:45開始執行；25-27日19:00-20:45允許鹽埕居民、商家、飯店住客車輛通行，20:45後嚴格管制車輛進出，展區周邊不提供任何汽車位，市民朋友可多搭乘大眾交通工具前往。

2022台灣燈會將在2/28劃下句號，除了今晚加場外，民眾還可以把握2/25～2/27最後的3場無人機加場演出。因無人機展演時現場人數眾多，手機訊號恐干擾無人機飛行及定位，懇請蒞臨觀眾，在無人機展演前將手機開啟「飛航模式」，以避免影響無人機精彩表演。