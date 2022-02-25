「還我小戴」無人機出包！陳其邁怒：刻意干擾　保證未來順利進行

記者賴文萱／高雄報導

2022台灣燈會在高雄，1500台無人機展演受到熱烈歡迎，然而昨晚加場展演尾聲時居然出包，導致重頭戲「戴資穎跳殺」動態崩壞，就連結尾的歡喜虎爺也不見。高雄市長陳其邁表示，初步清查發現有不同頻段異常的電信訊號對無人機進行干擾，這是有人刻意干擾，但他強調，已跟技術團隊確認並確保接下來3天都能順利飛航。

▲2022高雄台灣燈會無人機展演昨晚出包，遭到惡意訊號干擾，圖像崩壞。（圖／翻攝記者爆料網）

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▲高雄市長陳其邁上午出面說明無人機干擾事件，保證接下來的表演會順利進行。（圖／記者賴文萱攝）

針對昨晚無人機展演出包狀況，陳其邁上午受訪表示，初步清查已了解造成無人機干擾的原因，這是有人刻意干擾，已請電信警察全面協助。而昨天晚上到凌晨2點又有試飛一次，由專業團隊確認到有不同頻段採取的干擾，電信警察將全力偵辦，這也涉及到電信法規違法部分。

陳其邁表示，希望民眾在觀賞無人機的時候，手機盡量能夠切換到飛航模式，減少不必要的干擾。他再次重申，因為無人機起飛之前都要經過很多測試，包含電信訊號的監測，確實也發現有不同頻段異常的電信訊號，對無人機進行干擾，昨晚忙到天亮，跟技術團隊確認並確保接下來3天都能夠順利飛航。

▲▼無人機展演昨晚出包，證實受到訊號干擾，另有民眾在現場操作不明無人機遭到制止。（圖／翻攝記者爆料網）

昨晚無人機加場展演搭配超長煙火秀吸引不少民眾到場觀看，不過，接近尾聲時，無人機影像卻意外遭受訊號干擾，不只重頭戲「戴資穎跳殺」動態崩壞，就連結尾的歡喜虎爺也不見了。

有民眾失望表示，昨晚去看第二次，跟第一次體驗落差很大，還以為是風的關係，還說「後面三場要hold住啊，別讓外縣市來的朋友失望！」

事實上，在無人機展演開始前，就有民眾在現場操作不明無人機，企圖想空拍整場展演，當時就被市府相關團隊人員與警方制止，並勸導民眾降下無人機。

針對此一情況，副市長史哲連夜與相關團隊撤查惡意訊號干擾，「很抱歉也很遺憾，在無人機展演後半段，部份圖形無法完整展示演出。」並請intel 團隊提出報告，並與美國總部共同判讀所有電信資料，確認展演後段受到刻意干擾，立即請電信警察到場。

史哲強調，目前還找不到刻意干擾的來源，後續3天市府將會謹慎面對，「也懇請大家前來欣賞時幫忙協助，展演前一起關飛航模式、一起幫忙勸導非合法申請的無人機。」

▼執行團隊工作人員連夜進行測試，確認信號遭到刻意干擾。（圖／高雄市府提供）