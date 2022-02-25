▲2022新北燈會閉幕倒數3天，侯友宜視察防疫慰勞同仁。（圖／新北市民政局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

「2022新北燈會」即將於2月28日閉幕，市長侯友宜特於今（25日）晚間抵達燈會現場視察防疫情形，並慰勞於寒風中現場執勤的警察、區公所等同仁辛勞。另外正值身聲劇場《奇幻大遊行》表演時段，侯友宜還騎上雲豹車與民眾互動，並在日本燈區掛上祈福卡，祈願新北安居樂業、遠離疫情，場面歡樂溫馨。

侯友宜表示，2022新北燈會開幕以來廣受民眾支持，7大燈區不僅成為大小朋友們喜愛拍照打卡的勝地，由17個演出團隊超過156場的展演，更讓賞燈民眾讚譽有加。現在燈會進入閉幕最後階段，歡迎大家把握假期前來賞花燈。

侯友宜說，尤其肯定燈會期間工作人員團結合作、上下一心，從年節期間到寒流來襲不畏辛苦，維持展區防疫工作及秩序安全，特別向第一線工作人員表示感謝，也提醒民眾，進入展區時記得實聯制，量測體溫與手部消毒，一起防疫安心賞花燈。

▲新北市長侯友宜騎上雲豹車與民眾互動。

民政局長柯慶忠表示，新北燈會倒數最後3天，FOCA福爾摩沙馬戲團、馬戲之門、奧爾爵士樂團、天狼星口琴樂團、拉縴人歌手合唱團、無獨有偶工作室劇團、天將民俗藝術團等表演團隊在「街頭表演場」、「水上音樂廳」、「廟埕搬戲」皆有精彩演出，場場限定，邀請市民朋友一起來看好戲。

另外，備受期待的「巧虎歡樂魔法派對」原定2月13日演出，因雨順延到2月26日下午4時於「街頭表演場」演出，邀請兒童界天王巧虎、琪琪、桃樂比、妙妙等超人氣人偶帶來歌舞歡唱，歡迎大小朋友一起來動動身體、玩遊戲。無法親臨現場的民眾也可以透過「新北民政保平安」、「三立新聞網YouTube」、「三立新聞臉書」全程觀看。

民政局提醒，燈會期間人潮眾多，呼籲民眾搭乘捷運中和新蘆線至「三重站」1號出口，或機場捷運「A2三重站」1A出口，即可抵達會場，搭乘公車的民眾也可至捷運三重站或菜寮站下車前往。假日表演活動詳情也可上「新北市政府民政局」官網查詢。

【更多新聞】

基隆槓子寮大走山！崩落土石6.4萬立方米 地主釀災下場慘了

衝撞畫面曝！垃圾車疑闖紅燈撞公車 玻璃碎噴嚇壞10多乘客

辣妹潛水被拉開三角小褲褲 她嚇傻回頭一看「竟是教練」

基隆逆子！26歲啃老男失戀抓狂 咬斷父親左耳垂收押

基隆港務警察偵查佐「賭場值勤」被逮 改調制服警員、拔刑事牌