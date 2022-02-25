林佳龍表態不選新北市長！力推蘇巧慧、林淑芬參選　侯友宜：歡迎

實習記者張鈞量／台北報導

新北市長選戰將於年底登場，前交通部長林佳龍被視為代表民進黨參戰的熱門人選，其態度引起各界關注。對此，林佳龍25日表示，並不會參選新北市，希望是年輕的立委能夠代表參選，更進一步點名民進黨立委蘇巧慧、林淑芬競選新北市長。對此，侯友宜則回應，歡迎任何優秀的人才，只要願意努力「都歡迎他們來新北市走走」。

▲前交通部長林佳龍。（資料照／記者林敬旻攝）

針對新北市長的人選、黨內提名的標準，林佳龍表示，「我自己的經驗，過去年輕時就到台中去蹲點」，因此找人應該是找在地，特別是年輕有為的民代，先評估跟徵詢，新北市12席的立委有9席是民進黨籍的，「我發現有一些甚至是六年級生、1970之後出生的，就想到我當時也差不多是這個年齡，去台中十年磨一劍」，包括蘇巧慧、林淑芬，都是1970年之後出生的。

林佳龍強調，選舉的結果輸贏很難預料，但是對城市的發展有利、也提供了競爭的機會，即使選輸了也可以累積經驗，「給年輕人機會，讓他們可以在不管心智狀態、身體狀態都在人生的高峰的時候去參選」。

媒體追問這是不是代表不參選新北市長？林佳龍明確的回答「對！」，強調優先尋找在地優秀的人才，特別是給年輕人機會，這個是磨練的機會，通過黨內評估推出最好的人選，「我想新北市長侯友宜一定也很歡迎優秀的人才，能夠以政見跟政績來做良性的競爭，這個就是我現在的腳色」。

而針對是否參選台北市長的問題，林佳龍則未明確表態，他表示，「我目前是選對會的成員，我就是優先幫忙找人」，並強調了以城市發展為目的選人、而非以黨派為目的的標準。

對此，侯友宜則回應，謝謝林佳龍，能夠到新北市來走走，「我跟林部長也是舊識，我想有空他如果能夠對新北市多了解一點，我們都非常歡迎」，任何一個人只要願意關心新北市、願意為新北市民努力做事，「我們都竭誠歡迎」，大家一起努力讓新北市變的更好。

針對新北市長人選的看法，侯友宜則表示，只要是優秀的人才、願意努力的了解新北、為新北市付出、好好的做事，「我都竭誠的歡迎他們來新北市走走」。