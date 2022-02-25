喜來登確診者5天跑6大商圈　新光三越、星巴克已清消

▲確診者5天就跑了6大商圈，信義區也在內，本照為資料照。（圖／記者彭懷玉攝）

記者蔡惠如／綜合報導

造成喜來登飯店十二廚昨晚停業清消的確診者，今25日由北市府公布其足跡，從2／20至2／24連續5天，該案天天出門，不含交通移動，停留的足跡多達16處，其中包括新光三越信義新天地A8、新光三越南西三館與星巴克萬芳門市都在榜上，據悉星巴克該門市已停業，而新光三越則因頻繁消毒，目前正常營業。

台北市衛生局昨證實台北喜來登大飯店一樓「十二廚」自助餐廳有確診足跡，今公布案號為案20390，是1名派駐越南任職的30多歲女性，Ct值28.6，該案派駐越南任職，去年11月於越南快篩陽性，有發燒、嗅味覺喪失等症狀，今年1／13自越南返台過年，已接種過2劑AZ疫苗，因預計返越南工作，於2／24醫院採檢PCR陽性無症狀，相關社區接觸者已匡列居家隔離67人。

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其卻診者從2／20至2／24共5天期間，活動範圍在大安、木柵萬芳、松江南京、南西商圈、公館商圈、東區、信義商圈與台北車站附近通通有，活動範圍很廣，其中在2／20晚上7點曾至新光三越南西三館短暫停留10分鐘、2／23至新光三越信義新天地A8下午2點停留半小時、2／24上午8點在星巴克萬芳門市停留1分鐘。

新光三越回應，因信義新天地與南西近期均採頻繁消毒，南西2／21、信義2／23與2／24已進行館內消毒，今明兩天正常營業；星巴克則表示依官方公佈為準。但據悉萬芳門市今停業，應正在進行清消靜置，明正常開業。