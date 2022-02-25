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俄烏之戰談結局還太早！CNN：普丁冒險舉兵入侵　雙方勝負難料

▲▼俄羅斯總統普丁和烏克蘭總統澤倫斯基。（圖左／路透／圖右／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁（左）和烏克蘭總統澤倫斯基（右）。（圖左／路透／圖右／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

俄烏戰爭正式開打，如今更傳出俄羅斯破壞團體已經進入基輔。不過CNN報導，這場俄烏戰役還會持續多久，或是結果如何，都還難以預測，現在想要判斷俄國是否會推翻烏克蘭政府，或是此次入侵是否引發暴動導致俄軍喪命，進而引起普丁大權不穩，都還為時過早。

根據CNN報導，有超過10萬俄軍集結在烏克蘭周圍，然而這次的入侵行動規模有多大，時間會持續多久仍然充滿著不確定性，不過唯一能夠確定的是，俄羅斯的目的非常明確，因為總統普丁就是要剝奪數千萬名烏克蘭人民對他們國家與未來做決定的權利。

▲▼俄軍夾攻烏克蘭路線圖。（圖／林宜潔製）

一名美國官員表示，根據初步評估，美國早就已經預測到俄國現今的入侵行動，而這將只是個開始。事實上，普丁對於北約不斷東擴，同時納入波蘭、羅馬尼亞以及匈牙利等前蘇聯的盟友，感到極為不滿，並認為美國無禮。這樣的背景也促使了俄烏戰爭的發生。

曾任美國中央情報局高級官員的俄國事務專家柯柏（Paul Kolbe）稱，烏克蘭的面積超過60平方公里，比德國還大，然而要入侵一個比法國或是德國還要大的國家，對俄羅斯而言也難以持久，將會是一場豪賭。柯柏直言，「普丁試圖要吞下一頭豪豬，然而俄國這頭熊恐怕很難將其消化。」

他也提到，無論這場入侵是否順利，衝突都會持續好幾個月，甚至好幾年，普丁將會改變歐洲格局，同時在烏克蘭境內與烏克蘭和西方邊界上設下衝突線。

▲▼ 烏克蘭戰爭東部局勢0222。（圖／ETtoday）

▲▼烏克蘭與俄羅斯軍力比較。（製表／ETtoday新聞雲國際中心）

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