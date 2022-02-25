台南「黑金」大放送　民眾響應熱烈第二波仍供不應求

▲台南市環保局第二波「資源回收5倍兌換培養土－黑金大放送」活動，受到民眾歡迎，供不應求。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局第二波「資源回收5倍兌換培養土－黑金大放送」活動，25日在東區藏金閣及23個清潔隊同步舉辦，每個場所都大排長龍，甚至有人6時就來兌換，一次換個10包大有人在，民眾異口同聲說，環保局培養土好用「讚」！

持一定數量之報章雜誌、廢玻璃瓶等指定資源回收物，原本換2公斤環保局自製之廚餘培養土，黑金大放送當天一律5倍換。手機、電風扇及乾電池10倍換。機關學校、非營利單位、農友等需大量者可向環保局提申請，歡迎大家以行動支持資源循環再利用。

環保局1月8日上午舉辦第一波「黑金大放送」，東區藏金閣及23個清潔隊同步舉辦，當天3千人次共襄盛舉，現場2萬包不夠發，不足的部分另日補發，總計兌換逾5萬包。

第二波兌換日2月25日為星期五，原估上班日來兌換的民眾會略少，沒想到踴躍度絲毫未減。民眾帶著大量玻璃瓶、保特瓶、報章紙箱等來5倍兌換外，許多人帶著家中舊手機、電扇、廢棄乾電池來10倍換。一次換5包小意思，10包20包的也不少，還有人開小貨車來載。

兌換的民眾不約而同的說，環保局的培養土是廚餘做的，是有機的培養土，對植栽、農作生長絕對是正面，對環境也好，有好康當然要趕緊來換。

25日的兌換，環保局共準備2萬包提供現場兌換，向隅者眾，有的區隊2小時即兌換一空。大出意料之外。環保局強調，未能當場完成兌換者，會發給兌換券讓民眾到區隊兌換。

傳統製作廚餘堆肥60天才能完成，2021年啟用的兩座廚餘高速發酵廠，製作堆肥、培養土只需10天即大功告成，環保局歡喜與市民分享此一成果。除對一般市民朋友舉辦大放送活動外，台南市農民、非營利團體、社區、里、機關學校等若需要大量、散裝的培養土都可以提出申請，通過後即可自行至指定地點載運，活動相關訊息請參考環保局廚餘多元利用資訊網最新消息(http://tnepb-kitchen.clweb.com.tw)。