訪台中府會取經　郭信良議長：公車系統值得台南借鏡

▲台南市議會2022年國內經建考察，24日到台中市議會及市府參訪，分別由張清照議長及陳子敬副市長接待，雙方充分就大眾運輸及社會福利等事項分享經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會2022年國內經建考察，24日到台中市議會及市府參訪，分別由張清照議長及陳子敬副市長接待，雙方充分就大眾運輸及社會福利等事項分享經驗；在聽取台中市的各項建設後，郭信良議長直說台中成長速度有如搭高鐵，成績不俗。

除了與台中市議員們互換監督市政的心得，郭信良議長特地介紹近年來台南市議會的轉變，不但環境綠美化有成，還有許多突破與創新。例如連續3年舉辦燈會菁華展，將台灣燈會優秀燈座借到市議會展出，讓無法前往台灣燈會的市民鄉親就近參觀，蔡英文總統去年底還特別來參加開幕式，是台南市議會的榮耀。

在台中市府，見到曾擔任台南市警局長的陳子敬副市長，台南市議員們都覺得很親切，交流時更沒隔閡。郭信良議長稱讚台中市府成功創造就業市場，吸引人口移居，不但是台灣第二大城，也是「最想移居城市」第一名；另外，發達的公車運輸系統，有18家公車業者，每月運量超過1千萬人次，很值得台南研究學習。

郭信良議長並分享，台南市議會抱持著不自我設限的態度，走親民路線，除了是全國唯一做建築物外觀亮化的議會，還推出夜間雷射燈光水舞秀，以及全國最高、達40米的立體噴泉，希望吸引市民及全國遊客到市議會一遊，為台南市的觀光旅遊業增加新亮點。郭信良議長邀請張清照議長及盧秀燕市長能盡快率團來訪，給予意見指教，讓台南市議會更加進步。