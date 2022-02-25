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環保英雄！台南稽查人員上山下水揪污染　打擊環境犯罪不手軟

▲台南市環保局稽查員，上山、下海埋伏跟監、收集證據，與檢警通力合作揪出犯罪集團，過程雖辛苦、危險，但為守護環境冒險犯難打擊犯罪不手軟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局稽查員，上山、下海埋伏跟監、收集證據，與檢警通力合作揪出犯罪集團，過程雖辛苦、危險，但為守護環境冒險犯難打擊犯罪不手軟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

非法棄置、國土污染等破壞環境事件一再發生，台南市環保局稽查是第一線守護者，像警察一樣上山、下海埋伏跟監、收集證據，與檢、警通力合作揪出犯罪集團，環保人員的辛苦、危險外界所知有限，但為守護環境冒險犯難打擊犯罪不手軟。

▲台南市環保局稽查員，上山、下海埋伏跟監、收集證據，與檢警通力合作揪出犯罪集團，過程雖辛苦、危險，但為守護環境冒險犯難打擊犯罪不手軟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市環保局資深稽查人員透露個人親身經歷：「大白天稽查非法工廠，一入廠房就是關門放狗被1、20人包圍的可怕狀況」，雖已事隔多年，仍心有餘悸。不肖業者大都是趁著夜深人靜時偷排廢水、廢氣、傾倒廢棄物，要查獲環境污染案件，背後往往是環保人員無數日以繼夜守候、辛苦的成果。

2021年台南市環保局監測河川，發現三爺溪水質異常，稽查人員抽絲剝繭找出可疑工廠，但工廠管線錯綜複雜難以釐清廢水流向，只好持續監控直到掌握到偷排頻率，一組稽查人員摸黑涉過惡臭污水，鑽入地下箱涵於偷排之排放口採取水採樣，另一組進入廠內查核廢水來源。終於查出業者彎彎曲曲、複雜地將未處理的廢水以塑膠管線導入地下箱涵暗管偷排。

▲台南市環保局稽查員，上山、下海埋伏跟監、收集證據，與檢警通力合作揪出犯罪集團，過程雖辛苦、危險，但為守護環境冒險犯難打擊犯罪不手軟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

稽查人員說，為了查出偷排廢水的工廠，彎腰進入臭水溝、箱涵，去找到偷排廢水口取水外，還曾因為找不到工廠偷排廢水的排放口，只好扛著發電機，去鑽探可能的箱涵洞口，過程真辛酸。

稽查人員還記得多年前，為了追查溪北地區偷倒廢棄物案件，在掌握到不肖業者偷倒的頻率，半夜與警方一起埋伏，警方身著防彈背心出勤務，環保人員的配備只有手電筒、制服背心。環保人員苦笑著說，如果沒有警察一起辦案，遇到危險，只能先求保住小命了！

▲台南市環保局稽查員，上山、下海埋伏跟監、收集證據，與檢警通力合作揪出犯罪集團，過程雖辛苦、危險，但為守護環境冒險犯難打擊犯罪不手軟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

日前北、南環檢警聯手破獲非法棄置犯罪集團，傾倒7萬噸廢棄物，檢察官一舉將18名嫌犯提起公訴一案。殊不知，該案起源為台南市環保局2020年12月深夜接獲檢舉，安定交流道一帶有5輛裝了廢棄物的大型聯結車行跡可疑，似要進行非法棄置，稽查人員立刻去蒐證，過程中司機不斷嗆聲、辱罵，當下稽查人員承受的壓力實非外人可以理解，在掌握車輛、車體特徵等資料後，立即將通報台南地檢署檢查官指揮偵辦。

▲台南市環保局稽查員，上山、下海埋伏跟監、收集證據，與檢警通力合作揪出犯罪集團，過程雖辛苦、危險，但為守護環境冒險犯難打擊犯罪不手軟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經過近一年的追查，2021年10月深夜環檢警聯手深夜埋伏一舉查獲多名犯罪人，再循線瓦解整個集團。破獲期間，台南市環保局在遭非法傾倒的土地上，共開發挖63處並採樣，以了解廢棄物對環境的危害。

▲台南市環保局稽查員，上山、下海埋伏跟監、收集證據，與檢警通力合作揪出犯罪集團，過程雖辛苦、危險，但為守護環境冒險犯難打擊犯罪不手軟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局表示，人力追查環保污染案件外，近年來也大量借助科學儀器監控，2021年使用無人機加強巡查，查獲19處棄置場址。也針對非法棄置熱區架設移動攝影監視器，輔以車牌辨視系統等。另外，也結合民間巡守志工通報，多管齊下以遏阻非法棄置等環境污染。

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