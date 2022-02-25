　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

自由之家全球報告　台灣自由度維持94高分亞洲第2

▲▼101,信義區,台北,都市,商圈,台灣,地標,商業區。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北101可以說是台灣重要地標。（圖／記者周宸亘攝）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓24日專電

人權組織「自由之家」今天公布2022年全球自由報告，全球民主雖連16年衰退，台灣仍獲得94分高分，與去年持平，繼續名列自由國家，與冰島等國並列第17名，在亞洲則僅次於日本。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）24日對烏克蘭發動特殊軍事行動，威權勢力崛起。自由之家（Freedom House）「2022年全球自由報告」也發出同樣警訊，示警全球民主連續16年衰退，威權越來越可能取代民主，成為國際上國家治理標準模式。

雖然全球民主前景堪憂，但根據報告，台灣今年仍獲得94分，與去年持平，包括在「政治權利」項目獲得38分（滿分40分），「公民自由」項目得到56分（滿分60分），持續被列為「自由」（Free）國家。

在全球方面，台灣與同樣拿到94分的冰島、愛沙尼亞、智利與德國，並列第17名；在亞洲則僅次於獲得96分的日本，排名第2。

報告針對全球210個國家和地區進行評鑑，依當地人民獲得政治權利和公民自由的狀況作為評比指標。

中國在今年報告中維持去年得分，「政治權利」拿到負2分，「公民自由」僅11分，總計9分，再度被列為「不自由」（Not free）國家。

報告指出，近年來，北京威權政權越來越具壓迫性，共產黨持續加強對人民生活、政府治理的全方面控制，破壞早期一系列適度法制改革。中共領導人習近平鞏固個人權力程度，是中國幾十年來首見；中國維權人士與律師雖持續站出來發聲，但付出不小個人代價。

至於遭中國強烈打壓的香港，今年則在「政治權利」獲得10分，「公民自由」拿下33分，總計43分，較去年的52分大幅降低9分，被列為「部分自由」（Partly free）。

報告指出，過去一年，雖有25個國家的政治權利和民主自由取得進步，卻有60國遭遇民主衰落；自2006年全球民主開始惡化以來，「2021年是民主制度改善情況最嚴峻的一年」。

報告表示，截至今日，全球有38%人口住在「不自由」國家，比例為1997年以來之最；全球每10人中，只有2人生活在「自由」國度。

 

►人生第一個愛馬仕，1520元就到手！

ET快訊
馬克宏與普丁通電話　籲俄國立即停止攻擊烏克蘭
快訊／俄軍連夜炮擊重要設施　烏克蘭已137死316傷
烏俄開戰館長為1事願衝前線死守　「要台灣拿人命來換」
「爸媽我愛你們」烏克蘭士兵12秒告別　影片讓79萬人淚崩
烏克蘭讓台灣人唇亡齒寒　律師揭10項陰暗面：本質不同太多相似
烏克蘭摧毀15輛俄軍坦克！車體變「一團火球」　濃煙沖天照曝光
美股逆勢止瀉！拜登宣布二波制裁俄　道瓊翻紅92點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭戰事首日137死　徵召義務役及後備人員

不斷更新／烏克蘭稱開戰後137死316傷！拜登絕不出兵對俄實施新制裁

馬克宏與普丁通電話　籲俄國立即停止攻擊烏克蘭

快訊／俄軍連夜炮擊重要設施　烏克蘭已137死316傷

快訊／烏克蘭總統簽署「全民動員法案」　為期90天

「爸媽我愛你們」烏克蘭士兵12秒告別　影片讓79萬人淚崩

拜登增派7000美軍駐紮德國　防範烏俄戰爭走火

烏克蘭總統前身是喜劇演員　「非典型戰時領袖」民主恐遭俄推翻

自由之家全球報告　台灣自由度維持94高分亞洲第2

烏克蘭人：團結抗侵略是唯一出路　與台灣同情共感

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

普丁發布緊急談話：已指示俄軍　對烏克蘭展開特別軍事行動

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

飛彈從民眾頭上掠過　俄軍轟炸烏克蘭機場！

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

烏克蘭戰事首日137死　徵召義務役及後備人員

不斷更新／烏克蘭稱開戰後137死316傷！拜登絕不出兵對俄實施新制裁

馬克宏與普丁通電話　籲俄國立即停止攻擊烏克蘭

快訊／俄軍連夜炮擊重要設施　烏克蘭已137死316傷

快訊／烏克蘭總統簽署「全民動員法案」　為期90天

「爸媽我愛你們」烏克蘭士兵12秒告別　影片讓79萬人淚崩

拜登增派7000美軍駐紮德國　防範烏俄戰爭走火

烏克蘭總統前身是喜劇演員　「非典型戰時領袖」民主恐遭俄推翻

自由之家全球報告　台灣自由度維持94高分亞洲第2

烏克蘭人：團結抗侵略是唯一出路　與台灣同情共感

烏克蘭戰事首日137死　徵召義務役及後備人員

鄭家純開超狂職缺「時薪3000元」　滿足2條件即可應徵…網瘋揪朋友

不斷更新／烏克蘭稱開戰後137死316傷！拜登絕不出兵對俄實施新制裁

馬克宏與普丁通電話　籲俄國立即停止攻擊烏克蘭

快訊／俄軍連夜炮擊重要設施　烏克蘭已137死316傷

華航歐洲地區處首席代表韓梁中調任臺灣航勤公司董事長兼總經理

俄「外科手術式」攻烏克蘭　專家：這不是開戰！背後只為1目的

男星為2已逝寵物「砸錢買房子」！　原因超暖：感情如同家人

快訊／烏克蘭總統簽署「全民動員法案」　為期90天

「爸媽我愛你們」烏克蘭士兵12秒告別　影片讓79萬人淚崩

iPhone摺疊機？螢幕上掀照滑　高職生神手幫修復：變更順暢

國際熱門新聞

癱瘓烏國83軍事設施！俄國防部：成功達成目標

即／烏俄激戰！車諾比核電廠傳被摧毀

烏克蘭民宅慘被轟！傷者「流血淚」逃出廢墟

烏克蘭曝擊落軍機影片　10秒墜地炸火光

烏克蘭摧毀15輛俄軍坦克　車體變「一團火球」

死亡影片！女慘被180公斤槓鈴「壓頸」身亡

拜登宣布二波制裁俄　美股翻紅92點

白俄羅斯為啥要幫普丁打烏克蘭？

拜登指普丁想重建蘇聯　美軍不會去烏克蘭

車諾比核電站　落入俄軍控制

「普丁是侵略者」　拜登宣布第二波制裁

大戰當前不忘約砲　俄兵狂釣烏克蘭妹

烏國防部長：有護照就能取得武器

記者播新聞　飛彈突然從頭頂上飛過

更多熱門

相關新聞

全球網路自由　台灣位居亞洲第一

全球網路自由　台灣位居亞洲第一

美國非政府組織「自由之家」（Freedom House）於21日公布2021年全球網路自由報告，台灣首次列入考評就獲得第5名，在亞洲國家中名次最高，而中國已經連續第7年墊底，落後緬甸、古巴及伊朗。

台灣自由度亞洲第二　蘇貞昌：民主防疫也能有效率

台灣自由度亞洲第二　蘇貞昌：民主防疫也能有效率

自由之家點名中國　跨國打壓異己

自由之家點名中國　跨國打壓異己

自由之家年度報告　台灣列亞洲第2

自由之家年度報告　台灣列亞洲第2

美人權組織發涉華報告！陸外交部回應了

美人權組織發涉華報告！陸外交部回應了

關鍵字：

自由之家

讀者迴響

熱門新聞

癱瘓烏國83軍事設施！俄國防部：成功達成目標

即／烏俄激戰！車諾比核電廠傳被摧毀

飛彈傘兵滿天飛！魯蛇帶烏克蘭辣妻驚慌逃跑

今日烏克蘭，明日台灣？陸委會：本質不同

柳俊烈正直形象毀了！爆炒房「90%貸款又轉賣」賺1億　韓網衝擊

烏克蘭民宅慘被轟！傷者「流血淚」逃出廢墟

烏克蘭曝擊落軍機影片　10秒墜地炸火光

俄烏開戰　鄉民：台灣還後知後覺

姊姊對老公撒嬌裝弱「不穿內衣在家晃」！人妻崩潰

台網友出征AIT「快救烏克蘭」　劉仕傑嘆不明智

烏克蘭摧毀15輛俄軍坦克　車體變「一團火球」

烏克蘭人錄影求美國總統派兵　「不然烏克蘭、台灣很快會被佔領」

死亡影片！女慘被180公斤槓鈴「壓頸」身亡

拜登宣布二波制裁俄　美股翻紅92點

白俄羅斯為啥要幫普丁打烏克蘭？

更多

最夯影音

更多
普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊
網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面