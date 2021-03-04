台灣自由度亞洲第二　蘇貞昌：用民主防疫也可以有效率

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

「自由之家」發布「2021年世界各國自由度調查報告」（Freedom in the World 2021），台灣評比拿下94分高居亞洲第二。對此，行政院長蘇貞昌說，在不訴諸濫用手段的情況下，政府以驚人的效率遏制疫情，同時不畏懼中國日漸強勢政權的威脅，這對台灣是非常中肯、有力又到位的讚譽。

蘇貞昌在院會中指出，自由之家3日公布2021年全球自由度調查布告，在受評的210個國家、地區中，台灣以總分94分，比去年進步1分，繼續名列自由國家，在亞洲僅次於日本，高於美國、法國等西方民主國家，這是大家共同努力，國人同胞一定深感驕傲。

蘇貞昌說，能在著名的國際人權組織自由之家評等我們是自由的國家，而且評分是如此之高，報告還指出，受到covid-19新冠肺炎的影響，各國為防堵疫情蔓延，祭出的措施可能侵犯人權和民主，導致2020年全球自由度下滑，被列為不自由的國家數量15年來最高。

蘇貞昌指出，該份報告特別點出，台灣是亞洲表現最強的民主國家之一，在不訴諸濫用手段的情況下，政府以驚人的效率遏制疫情，同時不畏懼中國日漸強勢政權的威脅，這對台灣是非常中肯、有力又到位的讚譽，是全體國人同胞跟政府一起努力的成果。

另外，12月有另外一個人權組織公布全球公民活動空間的自由度調查，台灣同樣被評定為亞洲唯一開放的國家，這更是非常不容易。蘇貞昌說，台灣從威權體制走出來也不過幾年，在大家的努力下，一再得到國際組織的評等肯定。

蘇貞昌指出，台灣能走到這一步，用民主防疫，成為世界最安全的地方，向世界展現一個民主、自由、公開透明的國家體制與社會制度，還是可以這麼有力，還是可以防疫的這麼有效率，可以看到國人同胞對於防疫作為的滿意，世界對於防疫作為的肯定，這也是大家努力的成果。

蘇貞昌也提到，蓋洛普的調查也剛剛公布，台灣在美國全國調查裡的好感度，是全世界第8，好感度達72％，分數之高，在其全國性的調查中，不但備受肯定、有好感，與中國相比更是天差地別。

「以前講到台灣與泰國，有些美國人搞不太清楚，現在台灣因為這一年來的表現，竟然如此躍升被看見。」蘇貞昌說，所以我們不必妄自尊大，更不必妄自菲薄，我們的所作所為經得起檢驗，且在全世界被看見，這看見才讓台灣被肯定，唯有被肯定，存在才會得到注意。