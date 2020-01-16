人權觀察報告批中國「威脅國際人權體系」　陸外交部：沒看過也不想看

▲耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

針對美國人權組織「人權觀察」及「自由之家」發佈的涉華報告，中國外交部發言人耿爽表示，「這兩份報告我都沒看到，也沒有興趣去看。」他進一步指出，兩個組織長期以來一直戴着有色眼鏡看待中國，發表的涉華言論、報告一向都罔顧事實、顛倒黑白，毫無客觀性可言，完全不值一駁。

在1月15日的中國外交部例行記者會上，有記者提問，「人權觀察」和「自由之家」發佈兩份報告稱，中國政府利用政治、經濟等手段破壞人權，實施監控並操控信息，通過中國媒體擴大全球影響，對民主社會造成威脅。

對此，耿爽說，「我只想簡單說兩句，第一，中國的人權狀況怎麼樣，中國人民最有發言權；第二，中國媒體秉持客觀、公正、真實、準確的報道原則，為促進中國與世界各國之間的相互了解發揮了積極作用。中國也一直依據憲法保障公民的言論自由。」

據了解，「人權觀察」組織1月14日發表2020年《世界人權報告》，檢視近100個國家的人權狀況。這份報告指責，中國對國際人權體系構成威脅，同時香港警察對示威者使用過分武力，特首林鄭月娥拒絕展開獨立調查。

而「自由之家」發表的涉華報告中則批，中國媒體正擴大全球影響力，對民主社會造成威脅。

▲人權觀察執行主任赴香港發表報告，當局拒絕入境。（圖／翻攝維基百科、羅斯Twitter）

據了解，「人權觀察」的總部位於紐約，在1978年成立，在全球100個國家設有工作人員，不定期發表批評中國人權狀況的報告。「自由之家」組織的主要收入來自美國政府，根據該組織年報，2016年有86%的收入是來自美國政府。

對於這兩組織，中國早前已實施制裁。中國政府在2019年12月宣佈，要對「自由之家」、「人權觀察」在內的美國非政府組織實施制裁，以反制美國2019年11月通過《香港人權與民主法案》。

此外，「人權觀察」（Human Rights Watch）執行長羅特（Kenneth Roth）原定於15日在香港發表《2020世界人權報告》，但12日被香港拒絕入境。對此，中國外交部發言人耿爽回應稱，「支持反中亂港分子的組織理應受制裁。」

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