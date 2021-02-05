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自由之家：多國系統性跨國打壓異己　尤其「中國」最嚴重

▲▼ 中國國旗,五星旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲「自由之家」報告指出，中國共產黨為壓迫和控制海外華人與少數民族，採取手段無所不包。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓4日專電

非政府組織「自由之家」今天發布報告指出，全球數十個國家政府有系統地對流亡者與海外僑民恐嚇與暴力相向，對全球民主威脅日益擴大。其中又以中國最為嚴重。

這份名為「看不見卻搆得著」（Out of Sight, Not Out of Reach）的報告發現，自2014年起，至少有608起直接、實際的跨國鎮壓事件，包括暗殺、綁架、毆打、拘留與非法驅逐出境。估計有350萬人受到直接攻擊或其他手法的威脅與脅迫。

報告指出，中國威權政權正進行最為複雜、全面與全球性的跨國鎮壓運動，至少有214起直接人身攻擊來自中國，遠超過其他國家。盧安達、沙烏地阿拉伯、伊朗、俄羅斯與土耳其也不遑多讓。

▲▼NGO「自由之家」報告指出，全球數十個國家政府有系統的對流亡者與海外僑民恐嚇與暴力相向。（圖／翻攝freedomhouse）

▲NGO「自由之家」報告指出，全球數十個國家政府有系統地對流亡者與海外僑民恐嚇與暴力相向。（圖／翻攝freedomhouse

報告指出，中國共產黨為壓迫和控制海外華人與少數民族，採取手段無所不包，從直接攻擊、行動控制到網路威脅與遠程威脅都有，中共的壓迫行動廣度與規模在全球首屈一指。

報告認為，這還只是冰山一角，這些行動影響每個有人居住的大洲，至少36個國家的數百萬中國人和來自中國的少數民族。

報告指出，中共的打壓群眾包括整個民族與宗教團體，諸如維吾爾族、藏族和法輪功成員，過去一年還有在海外的內蒙古與香港人。中國的公開跨國打壓活動被放入更廣泛的影響力框架，包括文化協會、僑民團體等，某些情況下還包括有組織犯罪網絡。

報告強調，中國透過複雜的駭客與網路釣魚攻擊，作為跨國打壓工具。最新途徑是透過微信平台監視和控制海外華人之間的對話。中國也透過地緣政治力量對尼泊爾、泰國、埃及、肯亞等國施加影響力。

此外，報告也點出，中國主張控制海外非華裔公民，包括批評中共影響力和侵犯人權的華裔、台灣人或其他外國人。中國試圖對外國人的和平倡議活動進行恐嚇與控制，是「不祥的趨勢」。

聽Podcast掌握國際局勢

 

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