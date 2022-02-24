烏克蘭vs俄國曝軍力對比　專家揭4關鍵「仍有能力重創俄軍」

文／中央社



俄羅斯已對烏克蘭展開大規模的入侵行動，烏克蘭軍隊人數和武力都遠不及俄國，但軍事專家指出，他們仍有能力發動強力反抗行動，並重創入侵的俄軍。

路透社報導，俄羅斯2014年曾不戰即強占烏克蘭的克里米亞半島，但烏克蘭軍隊如今比起當時訓練更精良，裝備也更好，而且一般認為鬥志高昂，將強力捍衛國家心臟地帶。

●俄烏軍力比一比

就兵力和軍備數量而言，烏克蘭都差俄羅斯很遠，看似情勢不妙。

多數軍事專家估計，俄國進駐兩國邊界地區的兵力即超過10萬人。俄國還以演習為名，派遣部隊到烏克蘭北鄰白俄羅斯。

根據倫敦的國際戰略研究所（IISS），俄國陸軍有約28萬兵力，總軍力更達約90萬人，而且有2840輛作戰戰車，對烏克蘭擁有三比一的強大優勢。

烏克蘭方面，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）最近下令強化國防能力後，最終可將總兵力增加到36萬1000人。不過，儘管烏克蘭的實質國防預算在2010至2020年間翻升3倍，2020年的軍費支出仍僅有43億美元，只達俄國的1/10。

軍事分析家說，烏克蘭的防空和反飛彈防禦能力較弱，重要設施恐易遭到俄國空襲。俄國也將尋求利用在電子戰的優勢，癱瘓烏克蘭軍隊的指揮系統和切斷與野戰部隊的通訊。

▲烏克蘭軍隊日前進行軍事演習。（圖／路透）

●烏克蘭軍隊作戰經驗如何？

烏克蘭軍方自2014年以來在東部的頓巴斯地區（Donbass）與俄國支持的分離主義勢力作戰，獲得相當作戰經驗，士氣也很高昂。

他們擁有短程防空和反戰車武器，包括美國提供的標槍飛彈（Javelin），將有助延緩俄軍推進速度。

烏克蘭除了正規軍，也有志願性質的領土防衛部隊和約90萬後備部隊。大部分成年男性都接受過基本軍事訓練，因此俄國若想占領並據守烏克蘭領土，可能面對頑強和漫長的反抗行動。

俄國自蘇聯瓦解以來打過幾場戰爭，包括1990年代出兵車臣，以及2008年與喬治亞交戰，但這次遭遇的軍事挑戰遠遠高出許多。

●西方會如何協助烏克蘭軍方?

美國已表明不會派兵到烏克蘭作戰。西方國家正加緊交運武器給烏克蘭，但基輔當局表示還需要更多。

美國自2014年以來已提供烏克蘭25億美元軍援，包括標槍反戰車飛彈、海岸巡邏艇、悍馬車（Humvee）、狙擊步槍、偵察無人機、雷達系統、夜視和無線電裝備等。還可能提供刺針防空飛彈（Stinger）、小型武器和船隻。

英國據報導在1月提供烏克蘭2000枚短程反戰車飛彈，並且派遣英國專家前往訓練使用方式，此外還提供薩克遜裝甲車（Saxon）。

愛沙尼亞表示會運送標槍反戰車飛彈，拉脫維亞和立陶宛也將提供刺針飛彈。捷克則說計畫捐贈砲彈。

德國不願提供武器給烏克蘭，但將共同出資600萬美元設立一座野戰醫院，並提供訓練。

▲俄軍進入烏克蘭東部。（圖／美聯社）

●俄羅斯是否可能全面入侵？

許多軍事分析家表示應該不太可能，因為這會陷入長期混亂的戰事，而且不可避免會造成慘重傷亡。他們預期俄國會選擇發動壓倒性的空襲，也許加上占領部分土地，而非展開包括攻占大城市的全面戰爭。

俄國的一個選項是由烏東原已由親俄武力控制的頓巴斯地區向南方和西方推進，以連結已遭俄國兼併的克里米亞，直抵黑海。俄軍也有可能出動進駐白俄羅斯的部隊，越過烏克蘭北部邊界南下。

俄國總統普丁這次對同屬斯拉夫民族的烏克蘭開戰，可能會面臨本國民眾的質疑，也將在烏克蘭引發強烈反俄情緒。俄國原已因出兵烏東分離主義勢力控區遭到制裁，如今發動全面入侵，勢必會面臨更嚴厲制裁。

▼烏克蘭軍隊日前進行演習。（圖／路透）