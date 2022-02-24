烏克蘭遭轟炸！台灣驚竄「熱搜NO.2」　他大笑6聲曝2相似處

記者邱晟軒／綜合報導

普丁今宣布對烏克蘭開戰，隨後，烏克蘭多座城市陸續慘遭轟炸，死傷人數持續增加。意外的是，有鄉民驚見推特熱搜排行「台灣佔第二名」掀起網友熱議。對此，藝人黃安在微博上發文嘲諷，並揪出台灣及烏克蘭的2處相似點。

藝人黃安稍早前在個人微博上發文指出，俄羅斯打烏克蘭，結果台灣上了推特熱搜，4個小時就有超過10萬條的留言，「太有趣了，打的是烏克蘭，聯想到的是台灣，哈哈哈哈哈哈！灣灣與烏克蘭最相似的一點就是：都有一個天真幼稚的領導人，而且完全親美。」

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▲烏俄開戰，黃安發文揪台、烏2點相似處。（圖／翻攝自黃安微博）

貼文曝光後，立刻引起許多中國大陸網友熱烈討論，「台灣跟烏克蘭最大的區別是旁邊有一個一直苦口婆心勸導的慈母，俄羅斯就像一個暴脾氣的父親說了不聽就直接上手」、「今天證明了兩件事一是美國百分百不會出兵、二是現代化戰爭幾小時就完事了」。

本站稍早前報導，「俄開炸烏克蘭！台灣秒登推特熱搜NO.2 美議員挺台：站一起」報導指出，有網友在批踢踢八卦版發文表示，「烏克蘭和俄國開打，結果台灣成為美國推特熱議第二名，一堆老美認為，下一個開打的國家就是中國和台灣。」更有美國參議員、加拿大前工業部長等人今天陸續發文挺台，引發網友熱議。