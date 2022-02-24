烏克蘭西南小鎮居民超商、藥局搶採購　旅烏台灣人回傳畫面曝

記者陶本和／台北報導

俄羅斯24日向烏克蘭展開軍事行動，烏克蘭以「高度安全風險」為由關閉全國領空。歐洲飛航安全局則警告，飛行於烏俄、白俄邊境可能會遭受軍事攻擊，提醒飛機務必避開。對此，位於烏克蘭西南部某小鎮的台灣人，提供了幾段居民在超商、藥局採購物資的畫面。

▲烏克蘭西南小鎮現況。（圖／The Royal Family / 查爾斯 & 伊莉提供）



俄羅斯總統普丁向烏克蘭宣戰後，俄軍就開始從多個方向進攻烏克蘭，首都基輔（Kyiv）與第二大城卡爾可夫（Kharkiv）紛紛驚傳爆炸，有烏克蘭網友拍到，路人騎著腳踏車在路上，砲彈從天降下，現場火光四射，路人不幸被攻擊倒地，地上出現血跡，還有被砲彈轟炸過的大洞，影片曝光後，嚇壞許多網友。

至於位於烏克蘭西南部、距離邊境車程3小時的某小鎮，一名台灣人查爾斯與老婆伊莉，向台灣媒體提供幾段畫面，是鎮上居民在超商、藥局採買生活用品與必需品的畫面，而鎮上也瀰漫著凝重氛圍，居民似乎已在為逃離家鄉做各項事前準備工作。

查爾斯形容，現在超商內在瘋狂，食物都被搬得差不多，而他的老婆禁止他拍攝，因為她擔心會被現場維安的警察找麻煩。

▲▼烏克蘭西南小鎮現況。（圖／The Royal Family / 查爾斯 & 伊莉提供）