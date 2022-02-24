烏民眾街頭直擊俄軍導彈殘骸　疑為Kh-31P反輻射導彈

記者魏有德／綜合報導

俄羅斯今（24）日對烏克蘭全面採取軍事行動，烏克蘭首都基輔隨後便遭到空襲，接連傳出多起爆炸聲響，也有民眾拍下火光及濃煙沖天的畫面。此外，還有一段當地民眾在市區拍下的疑似俄軍Kh-31P反輻射導彈殘骸影片在微博上瘋傳，引起外界關注。

▲基輔民眾拍下疑似俄軍Kh-31P反輻射導彈殘骸。（圖／翻攝新浪軍事，下同）

《新浪軍事》釋出的影片顯示，這枚破碎的導彈殘骸就在街邊的人行道上，一旁的車道還有車輛持續在行駛。而這枚導彈較清楚的部分只剩下尾部的推進系統，噴射氣孔仍相當完整，四周還有散落不少零件及殘骸。

據了解，俄軍所使用的Kh-31P反輻射導彈為1986至1988年開始列裝部隊，有兩種型號專門應對「愛國者」等防空系統，還有一種空對空的改良型，用以獵殺空中預警機。

反輻射導彈又稱反雷達導彈，是利用敵方的電磁輻射進行導引，進而達到摧毀敵方雷達及其載體的武器。目前的空地反輻射導彈發射前要對目標進行偵察，測定其坐標和輻射參數。發射後，導引頭會接收目標物的電磁訊號並形成控制信號，傳給執行機構，使導彈自動導向目標。在攻擊過程中，如被攻擊的雷達關機，導彈的記憶裝置能繼續控制導彈飛向目標。