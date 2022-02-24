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拿鐵買1送1！4大超商「228連假咖啡優惠」一次看　還有第2杯8元

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11全門市有4大咖啡飲品買1送1，線上則有組合優惠。（圖／7-11提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

228連假即將到來，就算沒有出去玩也要在家喝杯咖啡放鬆！以下就整理4大超商推出的「228連假咖啡優惠」，其中不僅有拿鐵、西西里檸檬咖啡、燕麥拿鐵等人氣品項買1送1，還有第2杯8元以及多項超狂組合優惠，愛喝咖啡的你可要把握機會撿便宜了。

●7-11

7-11即日起至2/28於全門市推出4大咖啡飲品「買1送1」，品項為CITY CAFE脆酷摩卡咖啡、大杯冰燕麥拿鐵、西西里風檸檬咖啡以及CITY TEA熱四季春青茶；多喝水MORE氣泡水和悅氏Light鹼性水等也可享買1送1。

7-11 OPEN POINT APP「行動隨時取」期間則有3大咖啡飲品組合優惠，分別為CITY CAFE大杯美式咖啡「買22杯送22杯」（每日限量2萬組，每會員每日限購1組）、CITY CAFE大杯濃萃拿鐵「買22杯送11杯」(每日限量1.5萬組、每會員每日限購1組)以及CITY TEA四季春青茶「買2杯送2杯」(每日限量1萬組，每會員每日限購1組)。

●全家

全家即日起至2/28於全門市推出「咖啡飲品同品項第2杯8元喝」優惠，包括單品美式、單品拿鐵、桂芳單品拿鐵、仙女波波紅茶、仙女波波醇奶茶及桂芳仙女波波醇奶茶共6款指定飲品，同步還有多達130種零食、日用品、冰品也享有「同品項第2件8元」優惠。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家228連假6大指定咖啡飲品「第2杯8元」。（圖／全家提供）

另外，2/26至2/28期間於APP隨買跨店取再加碼推出Let’s Café多杯優惠組合，其中，經典美式特大杯6杯228元，相當打下63折優惠，1杯特大杯美式只要38元，還有經典拿鐵特大杯5杯下殺65折，提醒每人限購2組，咖啡則可兌換至6/30。

●萊爾富

萊爾富即日起至3/14於全門市推出「Hi Café大杯拿鐵買1送1」（冰熱需一致），且3/8之前還有咖啡全品項第2件7折優惠。至於線上優惠，Hi-Life VIP APP整買零取於2/28當日祭出「大杯美式」及「大杯拿鐵」同品項買6送6，且於整買零取內購買的優惠咖啡皆可寄杯、跨店兌換。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富大杯拿鐵買1送1。（圖／萊爾富提供）

●OK mart

OK mart即日起至3/1於全門市祭出「大杯莊園級拿鐵、美式同品項買2送2」限定優惠，同步至3/9前再加碼推超過300項指定糖餅、飲料第2件6折起優惠活動，以滿足出遊人潮需求。

▲▼OK CAFÉ莊園拿鐵，OK mart咖啡。（圖／記者蕭筠攝）

▲OK CAFÉ限時大杯莊園級拿鐵、美式同品項買2送2。（圖／記者蕭筠攝）

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