林姿妙捲弊案！前立委楊吉雄涉湮滅證據150萬交保　嗆：政治迫害

▲國民黨前立委楊吉雄以150萬元交保後步出地檢署，面對媒體詢問，表示受政治迫害牽連。（圖／記者游芳男攝）



記者游芳男、林冠吟／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙涉嫌宜蘭縣府2019年某羅東土地免徵增值稅貪汙等弊案，宜蘭地檢署二度指揮廉政署展開調查，偵辦方向鎖定林姿妙與其兒女涉貪，且有財產來源不明的情形；其兒子林佑澤因為與國民黨前立委楊吉雄，及楊的胞弟楊耀火等人共同藏匿證據，分別以200萬元、150萬元與150萬元交保。楊吉雄上午步出宜蘭地檢署，對著媒體高喊：「對縣長政治迫害，自己也硬是受到牽連。」

據了解，楊吉雄、楊耀火兄弟與林佑澤1月14日遭檢方傳喚請回後，涉嫌藏匿、毀滅相關證據，檢廉懷疑三人涉嫌湮滅刑事證據罪，因此於昨天二度約談，偵訊後讓三人交保。23日上午，楊吉雄在友人的陪同下，完成交保程序後步出地檢署，被媒體問到狀況還好嗎時，楊吉雄表示：「不好，對縣長政治迫害，自己也硬是被牽連。」然後數度欲言又止。

▲宜蘭縣長林姿妙赴地檢署遭檢方聲押禁見。（圖／記者游宗樺攝）



宜蘭地檢署22日指揮廉政署二度搜索宜蘭縣長林姿妙官邸，傳喚、拘提包括縣長林姿妙與其兒女在內等20多名被告與證人，全部偵訊於23日上午5時結束，其中林姿妙、林姿妙女兒林羿伶與農業處長康立和被檢方認定涉犯貪汙治罪條例遭聲請羈押禁見。

此外，財稅局長盧天龍與建設處都市計畫科長龍非池，檢調亦認為2人涉犯圖利罪，各以15萬元交保，其餘人士訊後均以被告身分無保請回。

而國民黨前立委楊吉雄，其生涯最著名的事蹟莫過於2000年出面揭發興票案，他當時召開記者會，指控宋楚瑜之家人擁有中興票券（今兆豐票券金融股份有限公司）一億六百餘萬元票券，而這筆資金的來源則來自國民黨，國民黨於是控告宋楚瑜侵占黨款，宋楚瑜事後雖獲不起訴處分，但外界普遍認為，宋楚瑜2000年參選總統的主要原因，就是捲入興票案。