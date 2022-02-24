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炸鍋了！逾5千考生未簽名扣分　大考中心遭批「宣導不力、惡劣」

▲▼大考中心主任周兆民說明考生未簽名處理狀況。（圖／記者許敏溶攝）

▲大考中心主任周兆民日前說明考生未簽名處理狀況。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

今年學測首度新增「確認後考生簽名欄」，但高達5766件考生未依規定簽名被扣一級分，之前曾有人預言「社會將炸鍋」，全國十二年國教家長聯盟（家長聯盟）就痛批大考中心，未充分宣導成功，導致學生無辜受害，一級分大約會往後掉8000人，對考生影響鉅大，並直指新制「不是宣導不足就是本身設計有問題」，而大考中心只會推責任讓考生來承擔，是非常不負責任、惡劣的作法。

今年學測首度新增混合題型，答案卡改為「卷卡合一」，考生得在答題卷上簽名，但今年卻高達5766件考生未在簽名欄上簽名而被扣減一級分，也是大考中心新規定上路以來，考生因單一違規事件被扣分人數最多的紀錄。日前大考中心舉行的學測違規審議委員會上，就有委員直指「社會知道後將會炸鍋」，家長聯盟就痛批大考中心。

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▲▼今年仍有部分考生塗鴉。（圖／記者許敏溶攝）

▲大考中心日前審議學測違規，就有委員指出，社會知道超過5千名考生未簽名被扣分將會炸鍋。（圖／記者許敏溶攝）

家長聯盟指出，新制度要實施，應有充分溝通及宣導，更要有緩衝期，若只有一、二位或幾十位學生出錯，可以說是個別問題，但今年竟然超過5千學生沒注意要簽名，充分證明這個制度的設計有問。

對於這些被制度所害、被大考中心沒有充分宣導所害的學生，家長聯盟分析，按照歷年級分分配，一級分大概會往後掉8000人，掉的科目和原級分也會有不同影響，有些後果可能更嚴重，例如去年國文12級分有2萬1250人，若本來是12級分掉1級就掉往後2萬人以上，學校科系不知道影響有多大了。

家長聯盟表示，這二天接到眾多家長的抗議不平，認為大考中心不負責任，自己出包卻把責任推給學生承擔，過去一直強調考卷不能留下名字或可辨識的記號，現在又要求學生要在考券上簽名，政策180度改變，讓學生無所適從，但更可笑的是，考生若沒簽名還是可以辨識出這考卷是誰的、去扣誰的分數，「那為何需要多此一舉，非要學生簽名不可呢？」痛批這種設計本身就是有問題的。

家長聯盟呼籲大考中心，不要只知道爭功諉過、推卸責任，學生的權益才是最核心的價值，出錯由學生承擔，這種心態不是辦教育的正確態度。

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