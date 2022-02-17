學測6科共收到52題提出疑義　大考中心決議通通不送分

▲大考中心回覆疑義題，最終都沒有題目送分，圖為之前學測考生入場前狀況。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學測上月21日一連舉行三天，預計3月1日公布成績，不少民眾對今年各考科答案有疑慮，根據大考中心統計，共計收到90件來函，針對52題提出疑義，其中又以自然科24題最多，其次為英文科9題，大考中心除公告學測各科答案確定版，也逐題回覆，但並沒有題目要送分。

學測在上月21至23日一連舉行三天，針對國綜、英文、數A、數B、自然、社會等6科，根據大考中心統計，共收到90件來函，針對52題提出疑義，其中又以自然科24題最多，而大考中心也已經公告111學年度學科能力測驗各考科選擇（填）題答案確定版，並沒有送分題。

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▲自然科疑義題。（圖／大考中心提供）

以自然科來說，第1至2題為颱風中心在21～26日的行進及預測路徑，要考考生移動平均速度及之後移動路徑相關問題，但有民眾認為，該題題目進行沒有意義假設與簡化，將颱風套入運動學模型中，還是 108 課綱實施後第一屆的學測試題的第一題，直批「完全是假素養。」

大考中心則回應，上述颱風題屬於物理範圍，情境設計貼近考生生活經驗，且試題中對颱風及其路徑提出簡化模型，測驗考生在此模型下的資訊整合、圖表判讀與分析推理能力，合乎108課綱素養精神。

此外，國文科第3題要考生選出不適當的詞語，正確答案為A選項，但有民眾認為C選項「依循既往，墨守成規，很難在文創產業頭角崢嶸」中的「頭角崢嶸」也不適用，因為「頭角崢嶸」在教育部成語典中解釋為「才華洋溢，能力出眾的年輕人」，但整個題幹中並無提及特定「年齡」，而且文創產業應該是不分年齡層皆適用。

大考中心則回覆，根據教育部《國語辭典簡編本》，「頭角崢嶸」形容年輕人才華洋溢，能力出眾。選項C語境「依循既往，墨守成規，很難在文創產業頭角崢嶸」，文句雖省略主詞，但仍不妨礙全句文意通順表達，故「頭角崢嶸」在選項C文句中並未運用不當。