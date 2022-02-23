酒駕零容忍　台東縣4家計程車行提供代駕服務

▲台東縣4家計程車行提供代駕服務。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近年有感酒駕事件頻傳，且因應酒駕新法上路，台東縣政府持續積極落實酒駕執法，並提醒民眾切勿心存僥倖違規，目前台東縣內共有4家計程車業者建立酒後代駕服務機制，台東縣府呼籲民眾酒後應改搭乘計程車或大眾運輸工具、指定駕駛、請親友接送，確保你我生命財產安全。

台東縣政府表示，酒後不駕車是現代人應具備的常識，今年中央修正道路交通管理處罰條例加重酒駕相關罰則，以遏阻酒駕歪風，同時倡籲酒後代駕機制，也就是委託計程車駕駛前往民眾飲酒地點代為開車，將人車一同安全送抵目的地，也請飲酒場所業者能適時提供酒後代駕的叫車服務，全民共同努力，防止酒駕憾事再次發生。

縣府財經處說明，立法院今年1月24日三讀通過修正道路交通管理處罰條例，將酒駕未肇事之刑度提高至3年以下有期徒刑、得併科30萬以下罰金，並增訂公路主管機關得公布10年內酒駕再犯者姓名、照片及違法事實，同車乘客連坐處分最高新台幣1.5萬元罰鍰等規定，呼籲民眾酒後千萬不要開車，為了自己也為了他人安全。

目前縣內共4家業者計程車隊建立酒後代駕服務機制，分別為一桐計程車行，預約電話089-324282、台灣大車隊電話55688、三馬計程車行089-322000及大都會衛星派遣車隊55178，業者相關聯絡資訊可上台東縣酒後代駕服務資訊專區查詢https://tour.taitung.gov.tw/zh-tw/news/details/5040 ，安心搭車返家，隔天再來取車，歡迎多加利用酒後代駕服務。