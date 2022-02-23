蘭嶼中油加油站設置機車排氣定檢站　提供鄉親最便利服務

▲台東蘭嶼中油加油站設置機車排氣定檢站。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東離島的蘭嶼過去未設置機車排氣檢驗站，需由台東縣環保局派員前往當地協助民眾進行機車定期檢驗，但往往受天候因素取消或暫停，近期環保局輔導台灣中油公司蘭嶼鄉加油站並完成設置檢驗站，自今年1月起每週一至週六早上9點至下午5點，蘭嶼地區鄉親或車主可前往辦理機車排氣檢驗業務，使用最便利且專業的服務，保護愛車、也維護良好空氣品質。

台東縣政府表示，設籍蘭嶼鄉滿5年且需檢驗的機車計3,288輛，去年到檢率僅66.03%，尚有千餘輛機車未定檢，為避免鄉親們荷包失血，籲請車主盡速前往中油公司蘭嶼加油站進行機車排氣定期檢驗，以免受罰，也提醒民眾平時應主動保養車輛，並定期配合環保局機車排氣定期檢驗，降低環境空氣污染，維護蘭嶼良好的空氣品質，打造旅遊優質環境。

環保局則指出，蘭嶼中油加油站檢驗站經輔導後，目前有2名合格檢驗人員執行機車排氣檢驗作業，環保局並針對檢驗站的檢驗儀器、檢驗軟體及檢驗人員進行查核作業，確認儀器與軟體皆為符合法定規定，提醒蘭嶼鄉機車車主定期前往機車排氣檢驗。

環保局也呼籲車主，依據空氣污染防制法規定，凡於監理站登記領牌且出廠滿5年的機車，每年須依照行車執照原發照月份前後一個月內完成機車排氣定期檢驗，若未於期限內實施檢驗，將處所有人500元罰鍰，超過6個月經通知後仍未實施機車排氣檢驗，將再處所有人3,000元罰鍰，如果仍未完成機車定檢者，最重將會註銷機車牌照。

行政院環保署提供車主查詢機車定檢資料，網址「機車排氣定期檢驗資訊管理系統」(https://reurl.cc/gNl24)，台東縣認可機車排氣檢驗站共56站(https://is.gd/QWbUD6)，提供民眾免費進行機車排氣檢驗服務，服務專線089-238325。