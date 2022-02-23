▲響應國際婦女節，世界宗教博物館沙龍式論壇3／5登場。（圖／世界宗教博物館提供）

記者郭世賢／新北報導

響應國際婦女節，世界宗教博物館發展基金會與紅坊文教藝術協會合作，邀請各領域傑出表現的女性代表，暢談如何培育全球性的女力視野，3月5日上午在世界宗教博物館宇創廳以「改變『氣』『氛』！性平今日、永續明日」為題，進行2場沙龍式論壇，歡迎有興趣的民眾免費參加。

為紀念女權運動，聯合國訂每年3月8日為國際婦女節（International Women's Day，簡稱IWD），藉此彰顯婦女在政治、經濟和社會等領域的貢獻，也具有促進性別平等的意義。今年以「性平今日、永續明日」（Gender equality today for a sustainable tomorrow）為主題，從3月開始在全球各地舉辦系列活動。

策畫這次活動的世界宗教博物館發展基金會國際事務處副主任陳瑞琳表示，女性肩負個人、家庭、職場的責任，也需共同正視當今全球氣候變遷、人類如何互助共生與地球一起永續發展，希望各界運用基金會建立的尊重多元化及包容差異性的平台，實踐世界宗教博物館創辦人心道法師倡議的尊重、包容、博愛精神。

3月5日上午10點到12點的2場沙龍式論壇，第一場子題「面對世界的變化，我們要具備什麼樣的軟實力」，邀請月亮屋創辦人李安妮（An-ny Lee）、台灣大學共同教育中心通識教育組戴可馨博士（Dr. Malabika Das）、IBC國際佛教聯邦共同主席張玉玲（Christie Chang）擔任與談人，3人各在女性自覺、身心靈整合、宗教等不同領域有非凡見解，將激盪出絢爛的火花，令人期待。

第二場子題「改變職場的敘事方式」，與談人包括：臺灣亞洲交流基金會訪問學人胡莎娜（Sana Hashmi）、台中市食農教育發展協會創會理事長呂木蘭（Lu Mu Lan）、全球智慧城市聯盟副秘書長陳佳惠（Anita Chen）、來自巴基斯坦的台灣大學化學系博士生思依達（Syeda Zehra），4位分別在公共政策、永續農業、智慧城市發展、寶特瓶回收再生等領域有獨到想法。

論壇前，特別安排神聖的「女神祈福儀式」（Devi Puja），為全體參加者祝福。全程以中英文進行，邀請專人同步口譯，免費入場，報名到2月28日截止，連結 https://forms.gle/A2Uujfa8kwYdiTMx5 ，對性別平等、女性主義有興趣的朋友千萬別錯過。

陳瑞琳說，晚上7點到10點在台北市大安區的紅房餐酒館，安排「女力」藝展開幕及音樂饗宴，藝展透過書畫、攝影、陶藝等作品，探索藝術家對女力的詮釋；音樂饗宴部分，世界宗教博物館邀請新生代歌手李竺芯演唱《愛如花如種》，IBC國際佛教聯邦共同主席張玉玲也將發表佛曲，晚場活動需入場費，報名連結：https://redroomtaipei.neticrm.tw/en/civicrm/event/register?id=62&reset=1。

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