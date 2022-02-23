豪雨夜襲13縣市！再一發「10°C冰雨彈」全台變色　下波變天時間曝

▲華南雲雨區持續東移影響，豪雨夜襲13縣市 。（圖／中央氣象局）



記者許力方／台北報導

中央氣象局今晚9時持續發布13縣市「豪雨特報」。預報員王君賢表示，受華南雲雨區及大陸冷氣團影響，各地又濕又冷，明天天氣和今天類似，低溫下探12度，6縣市局部地區持續發布「低溫特報」有持續10度以下發生機率，有預估25日周五冷氣團減弱、氣溫回升，水氣也有減少趨勢，中南部平地轉為多雲，山區有零星降雨，北部、東半部還有局部雨勢，台南以北東半部有9至11級強陣風。

氣象局晚間9時發布「豪雨特報」，受華南雲雨區及東北風影響，今台中山區有局部大雨或豪雨，桃園以北、宜蘭地區及花蓮、高雄、中部以北山區有局部大雨發生的機率。不過預計今晚開始這波華南雲雨區的影響可望告一段落，入夜後雨勢將逐漸趨緩，明天（24日）剩下迎風面的北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其中桃園以北及宜蘭降雨機率仍較高，不過雨勢會緩和許多，中南部則轉為多雲可見陽光的天氣，剩山區有零星短暫雨。

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「終於！雨勢要緩和了～」氣象局長鄭明典也轉發明天的「定量降水」預報圖，直指預報顯示藍色系，代表累積雨量不會太高，很多地方沒有預報雨量，「這就是天氣型態改變，變乾的趨勢明顯。」

▼最後一發冰雨彈，6縣市仍10度低溫特報。（圖／NCDR、中央氣象局）

▼今夜「豪雨紅爆」全台變色。（圖／中央氣象局）



氣象局預報，受大陸冷氣團持續影響，明天天氣仍較冷，清晨西半部及東北部低溫普遍只有12到14度，其中新北、桃園、台中及金門局部地區有持續10度或以下低溫發生機率，馬祖也有持續６度或以下低溫發生機率，花東則約15度，白天北台灣氣溫上升幅度不多，高溫只有14、15度，其他地方則在18到22度。

【豪雨特報】21:00

豪雨地區－台中市。

大雨地區－基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣。

【低溫特報】16:57

今下午至明上午「橘色燈號（非常寒冷）」低溫區域－新北市、桃園市、台中市、金門縣、連江縣。

氣象局指出，25日（周五）起大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐日回升，白天舒適溫暖，早晚仍較冷；北部山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。26至28日北部及東北部高溫回到20度以上，其他地方有機會超過25度，水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區、北部山區有零星短暫雨。

預估下一波變天落在27日（周日）東北季風稍增強，北台灣高溫略降，低溫變化不大，迎風面降雨範圍稍微擴大，基隆北海岸也有局部短暫雨。

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